El instituto Luis Carrillo de Sotomayor de Baena convoca el XII Concurso Nacional de Pintura

El instituto Luis Carrillo de Sotomayor de la localidad de Baena ha convocado, tras varios años de parón a causa de la pandemia, el XII Concurso Nacional de Pintura con el objetivo “no sólo de fomentar y animar el trabajo artístico y desarrollar la vida cultural de nuestra comunidad sino porque forma parte y está ligado al Bachillerato de Artes del centro”, has explicado el director del instituto, Antonio García.

El plazo para presentar las obras, en el centro educativo, comienza el próximo 10 de abril y permanecerá abierto hasta el 5 de mayo.

Asimismo, García ha indicado que la entrega de premios tendrá lugar el próximo mes de mayo y ha detallado que se han establecido dos categorías: una de libre configuración territorial y otra de carácter local para los habitantes de Baena y su comarca, de donde procede el alumnado que alberga el centro. Los premios están valorados en 2.800 euros a nivel nacional y 500 euros el local.

De otro lado, la coordinadora del concurso y profesora del instituto, Cristina Castilla, ha dicho que las limitaciones son exclusivamente de tamaño (no superior a 150x150 centímetros ni inferior a un A3), ya que la técnica y temática son libres y ha especificado que las obras no pueden ir enmarcadas en cristal. Además, el participar en una modalidad no excluye poder participar también en la otra.

El secretario de la asociación de madres y padres del instituto, Sergio Pérez, ha señalado que es “un honor para la asociación de madres y padres volver a colaborar con este concurso” y ha señalado que el colectivo que preside “lo único que hace es hacer una aportación económica, siendo el verdadero esfuerzo del departamento de Artes del centro”.

De otro lado, el presidente de la Fundación Caja Rural de Baena, Nicolás Luis Fernández, ha coincidido en que “es un honor participar y colaborar en el desarrollo del campo de la pintura y la cultura porque hay mucho talento y a los talentos hay que darles vías para manifestarse”. “Es una manera de hacerlo visible”, ha dicho.

El concejal de Cultura, Javier Vacas, ha puesto en valor “la apuesta y trabajo del instituto Luis Carrillo de Sotomayor que desde el ámbito educativo promulga la cultura y el patrimonio de Baena”, mientras que la alcaldesa, Cristina Piernagorda, ha ahondado en el trabajo del instituto por poner en valor este “prestigioso concurso a nivel nacional” que va a “fomentar la creación artística y llevar el nombre de Baena fuera de nuestras fronteras”.