Concentración de los trabajadores del Ayuntamiento de Pozoblanco para exigir al alcalde que "cumpla los acuerdos"

Los delegados de personal funcionario, comité de empresa, funcionarios, personal laboral fijo e indefinido del Ayuntamiento de Pozoblanco se han concentrado este jueves a las puertas del Ayuntamiento para la lectura de un manifiesto en el que solicitan al alcalde, Santiago Cabello (PP), en exclusiva, que “cambie su actitud y cumpla con los acuerdos laborales firmados”. La movilización ha tenido lugar fuera del horario laboral.

Este manifiesto se ha redactado tras la asamblea de trabajadores de la plantilla, celebrada el pasado 17 de mayo, con objeto de hacer públicas “determinadas deficiencias o situaciones incomprensibles”. Desde el personal laboral de la entidad local se le recuerda al primer edil que "debe atender y cumplir con la legislación establecida en cuanto a los derechos de los trabajadores, no solo en el caso de convenios marcos, sino en una evaluación continua que permita un mejor aprovechamiento de las funciones del personal funcionario y laboral".

En el manifiesto leído se hace mención a algunas actitudes de Cabello en cuanto a la intención de negociación de los trabajadores, aludiendo a que “no se puede dejar sin contestar un escrito o no se puede echar una regañina a un trabajadores por poner en redes sociales una situación laboral que, en ningún caso, falta a la verdad de la misma, o el reconocimiento de jubilaciones anticipadas sin contratar al relevista para dicho puesto”.

También recalcan "la falta de material de seguridad en el trabajo, como es el caso de los chalecos para la Policía Local o la renovación de equipos informáticos con demasiada antigüedad para una mejor atención a la sociedad". “Hay que hacer un uso eficiente de los recursos públicos y no enviar a un trabajador cualificado para hacer otras funciones a ocupar unas instalaciones en las que no existe un tarea específica para dicho trabajador, además de no responder, de forma sistemática, a los escritos presentados por el interesado”, censuran.