Ciudadanos critica que el Gobierno no tome medidas contra la sequía en Córdoba

El diputado nacional de Ciudadanos por Córdoba, Marcial Gómez, ha criticado este jueves que el Gobierno de la Nación, no haya concretado medidas para paliar los efectos de la sequía en la provincia cordobesa. "No podemos esperar otra cosa de un Gobierno acostumbrado a echar la culpa a los demás de su dejadez de funciones" ha dicho.

Esa, según ha informado Ciudadanos, es la conclusión que ha alcanzado Gómez después de que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, le haya contestado, en relación a las medidas que el Ejecutivo contempla en la provincia de Córdoba para paliar los efectos de la sequía, que "se tiene constancia de la situación de escasez de precipitaciones que están sufriendo amplias zonas del Oeste peninsular".

A este respecto, Gómez ha dicho que "el Gobierno se ha limitado a enumerar la existencia del Plan de Seguros Combinados, las ayudas de la PAC o los avales de la Sociedad Estatal de Caución Agraria, todas ellas instituciones preexistentes". Esa respuesta lleva al diputado a la conclusión de que "el Gobierno de Sánchez no piensa adoptar ninguna medida de carácter extraordinario para paliar los efectos de la sequía en la provincia de Córdoba".

"Tampoco ha aclarado, ha continuado Gomez, si las pérdidas de nuestros agricultores y ganaderos se verán compensadas en parte con la modificación de los módulos del IRPF en 2020, limitándose a contemplarlo como hipótesis".

A su juicio, "es lamentable que la información recibida del Gobierno no sirva para tranquilizar a estos sectores tan importantes para la economía de algunas comarcas cordobesas, como el Valle de los Pedroches", indicando que "es intolerable que, de forma velada, en la respuesta recibida, este Gobierno se limite a trasladarles la responsabilidad a los productores, por no haber elegido una modalidad adecuada de seguro, o a las organizaciones agrarias, por no haber propuesto la modificación de los umbrales garantizados por estos seguros."

El diputado ha concluido con que "no podemos esperar otra cosa de un Gobierno acostumbrado a echar la culpa a los demás de su dejadez de funciones, incluso de su incapacidad para negociar y formar un nuevo Gobierno".