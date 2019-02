Cazadores de Priego colaboran en el dispositivo para localizar al vecino desaparecido

Cuarenta cazadores federados del coto Valdeinfierno de Priego de Córdoba han colaborado este fin de semana en el operativo de búsqueda organizado por la Guardia Civil para localizar a Pedro Campaña Aguilera, el vecino de la localidad cordobesa desaparecido en la madrugada del pasado 10 de febrero y que fue visto por última vez en un paraje a tres kilómetros del municipio.

La Federación Andaluza de Caza ha explicado el Instituto Armado ha recurrido a ellos debido a su "amplio conocimiento" de una zona "que conocen a la perfección". En este sentido, el socio de este coto Antonio Campos ha señalado que se ofrecieron desde el primer momento para participar en el dispositivo y ha sido este fin de semana cuando han recibido la llamada de la Guardia Civil, dado que la búsqueda se está realizando en terrenos de Valdeinfierno, "una zona espesa, compleja, llena de cuevas y de muy difícil acceso que, lógicamente, nosotros conocemos a la perfección".

De hecho, los responsables del dispositivo han instalado en los teléfonos móviles de los cazadores la aplicación móvil que emplea para coordinar las operaciones de búsqueda. "Dado que somos los que mejor conocemos el terreno, el Seprona ha preferido confiar en nosotros para peinar esa zona mientras ellos se dedican a otras áreas de búsqueda", ha apostillado Campos, quien ha acudido acompañado por su perro de caza.

En concreto, los cazadores han trabajado divididos en diferentes equipos de búsqueda, barriendo una amplia zona de terreno durante toda la mañana del sábado y del domingo; sin embargo, el operativo, que ha contado con numerosos voluntarios, no ha finalizado con éxito y se sigue buscando a este varón de 62 años que vestía chándal azul la última vez que fue visto.

"Estamos a disposición de la Benemérita, del operativo de búsqueda y de la familia del desaparecido para continuar colaborando en la búsqueda. Por nuestra parte, no pararemos hasta que no se encuentre a este vecino pese a la dificultad del terreno", ha asegurado Campos, quien ha añadido que "los cazadores no son como algunos se empeñan en mostrar" porque están "conmocionados" con este suceso y "volcados en ayudar en todo lo que se pueda".