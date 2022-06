La Cata de Cerveza de Baena: medio centenar de variedades de todo el mundo

La Hermandad de la Magdalena de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Baena retomará, tras dos años de ausencia por la pandemia, la celebración de su tradicional Cata de la Cerveza que este año cumple su décimo séptima edición y que de forma excepcional se traslada al Palacio de Congresos.

La fiesta tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de junio y los asistentes podrán degustar hasta 50 variedades diferentes de cerveza de multitud de nacionalidades y a precios populares. Una de las vocales de la hermandad, Lidia Márquez, ha indicado que este año la cata contará con numerosas novedades y estrenos.

Márquez ha detallado que en la noche del jueves actuará el grupo Recovery, el viernes The Soung Garage, el sábado a mediodía La Fragua y por la noche, Pop Rock The Versiones Best. Una de las novedades más destacadas es la celebración de una cata de cerveza dirigida en la noche del viernes, para la cual las plazas están limitadas a 40 personas.

La vocal de protocolo, Bibiana Díaz, ha explicado que la cata dirigida se llevará a cabo en una sala aparte, donde un especialista ofrecerá a los asistentes un total de seis cervezas existentes las cuales se maridarán con seis aperitivos distintos y acordes a ellas. De cada cerveza se hará una explicación y habrá dos de ellas que serán exclusiva y que solo se podrán degustar si se participa en esta cata.

Díaz ha querido agradecer a todas las empresas de Baena su colaboración “de una u otra forma” ya que “sin ellas la organización de la Cata de la Cerveza sería imposible”, así como han puesto de manifiesto la “disponibilidad total de todos los miembros de la hermandad para que este evento pueda realizarse”.

Finalmente, el concejal de Festejos, José Gómez (PP), ha subrayado que para facilitar la subida hasta el Palacio de Congresos se ha habilitado un autobús durante los tres días, que tendrá salida desde la Caseta Municipal y ha animado a la asistencia a esta fiesta de la cerveza porque como en años anteriores habrá un gran ambiente.