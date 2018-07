CCOO alerta del "deterioro considerable" en el parque de bomberos

El sindicato CCOO aseguró ayer que el parque de bomberos sufre "un deterioro considerable de manera lenta y paulatina desde hace mucho tiempo". Por este motivo, ha registrado un escrito fotográfico de denuncia a la corporación para dejar patente "el estado de dejadez de las instalaciones de este centro de trabajo, y se pongan manos a la obra, nunca mejor dicho, a la mayor brevedad posible", manifestaron.

También apuntaron que el Consorcio no está abordando el problema y manifestaron que la Diputación de Córdoba, como responsable del servicio, "debe velar" por la imagen de las instalaciones. Según destacan, los exteriores del parque de bomberos enclavado en mitad del núcleo urbano no es la adecuada y presenta un aspecto despintado, desconchado y desatendido; en su interior se encuentran humedades, agujeros en techos y paredes, según CCOO. "La imagen de un servicio público esencial de emergencias no puede ser la que se ve reflejada en este parque de bomberos", remarcaron desde el sindicato.

La falta de una torre de prácticas en altura es otra de las carencias que criticó el sindicato porque "hace que la calidad en la atención al ciudadano merme de manera considerable".