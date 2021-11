CCOO y UGT, "asqueados" y "decepcionados" por las 14 muertes en el trabajo registradas en Córdoba en 2021

Los sindicatos CCOO y UGT han vuelto a concentrarse este viernes por una muerte en accidente laboral, la número 14 registrada en la provincia este año, que tuvo lugar el pasado jueves 18 de noviembre cuando un joven falleció al caerle encima unos hierros que estaba descargando en el municipio de Baena. Ambos sindicatos han trasladado su pesar a la familia y allegados del fallecido y han mostrado su indignación por la "desidia de la administración y el empresariado" ante esta lacra que, hasta la fecha, ha producido el doble de muertes que en 2020, dos más que en 2019 y cuatro más que en 2018.

Estas cifras demuestran “a las claras cómo la siniestralidad va aumentando día a día en nuestra provincia”, ha subrayado el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, quien ha explicado que, aunque normalmente los sindicatos se concentran a las puertas de la Subdelegación del Gobierno cuando se registra un accidente mortal en el ámbito laboral, “hoy hemos querido trasladarnos a Las Tendillas para dar visibilidad, para poner en conocimiento de la ciudadanía que la problemática de la siniestralidad es algo que nos ocupa a todos y que cualquiera de nosotros o de nuestros familiares se puede ver involucrado”.

El secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, ha apuntado por su parte que “estamos asqueados por un nuevo accidente que es producto de causas objetivas, no es producto del azar”. Y por eso ha reclamado “que se investiguen todos los accidentes, porque en el caso de los autónomos prácticamente no existe, y que se investiguen desde un punto de vista científico como ocurre en otros países porque cuando se produce un accidente, con independencia que sea de tráfico, sea autónomo o del régimen general, las investigaciones sacan conclusiones que sirven para evitar futuros accidentes y eso no se está haciendo”.

El responsable de CCOO ha remarcado que “en muchas ocasiones no se trata de accidentes, se trata de homicidios imprudentes”, y por ello los sindicatos “no dudaremos en presentarnos ante la Fiscalía para denunciar estas muertes y esta siniestralidad que no deja de subir”.

Martín ha advertido de que “no dudaremos si tenemos que manifestarnos delante de la casa de los empresarios o de la Inspección de Trabajo porque unos, por incumplimiento de la ley, y otro por inacción, también son responsables de estas muertes y de la siniestralidad laboral que tenemos en la provincia”.

Igualmente, el secretario de UGT ha añadido que, “en cierta manera, nos sentimos decepcionados porque esta muerte y todas las que se están produciendo en el conjunto de España, cuyos índices de incidencia está disparado, significa en cierta manera un fracaso de toda la sociedad y también nuestra”.

Por eso, ambos sindicatos han demandado "mayor contundencia" y que la Inspección de Trabajo aplique los mecanismos que tiene, porque existen herramientas legales, empezando por el cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, exigen mayor inversión en formación para crear una cultura preventiva.