El Ayuntamiento condena los "agravios" a la sociedad pontana en las redes

El Ayuntamiento de Puente Genil ha reaccionado hoy a las acusaciones vertidas en los últimos días en las redes sociales tras la manifestación contra los abusos sexuales a menores convocada el pasado domingo en la localidad por los colectivos Justicia Poética y Justicia por la Sanidad. A través de un comunicado, el Consistorio condena y manifiesta su más enérgico rechazo "a los agravios de los que ha sido objeto la sociedad pontana y sus instituciones". "Consideramos inadmisible la campaña premeditada de desprestigio, insultos e infamias, de la que han sido víctimas el Ayuntamiento, partidos políticos, sindicatos, medios de comunicación, empresarios, asociaciones civiles, cofradías y ciudadanía pontana en general, y no debemos consentir la descalificación repetida y constante de las instituciones democráticamente elegidas por nuestro pueblo y de sus representantes, del poder judicial y de los cuerpos y fuerzas de seguridad, mediante insidias y difamaciones intolerables en un estado de derecho", ha expuesto.

En la nota, el Ayuntamiento de Puente Genil reitera que "cumple con la Ley, permanente y escrupulosamente, en cualquiera de los procedimientos que tramita". Por ello, lamenta que "se pretenda cuestionar el cumplimiento de la legalidad con la única finalidad de servir a unos intereses particulares”. Aun así, y sobre la situación del agente de la Policía Local que actualmente se encuentra apartado de sus funciones, desde el Consistorio se apunta que lo está "en virtud de un expediente disciplinario iniciado con antelación y por motivos diferentes al proceso judicial del que resultó absuelto al anterior Jefe de Policía Local". "No hay sentencia judicial alguna que obligue al Ayuntamiento a la readmisión del agente apartado de sus funciones; y no es una sentencia judicial el documento que exhibe públicamente, para pedir la readmisión. Por el contrario, sí hay una sentencia firme por la que se mantiene la suspensión de empleo y sueldo y se vincula la duración de la medida de suspensión a un proceso penal abierto en el Juzgado de Puente Genil. No hay sentencia que obligue a la readmisión y, por tanto, ningún tipo de incumplimiento de la legalidad por parte del Ayuntamiento", insiste el Consistorio.

El Ayuntamiento, además, aclara que "en aplicación de la Ley, mantiene el pago del salario mensual que le corresponde al policía apartado de sus funciones, según la normativa". "Del mismo modo, estando sometida la medida cautelar a la duración de un proceso penal, y paralizado el expediente disciplinario por esa razón, serán los jueces los que deban resolver cuanto antes este proceso".

Por último, el Ayuntamiento de Puente Genil advierte de que "se reserva el derecho de emprender acciones penales y civiles contra todas las personas que han insultado y menoscabado la integridad moral de nuestro pueblo, al demostrar un comportamiento totalmente inaceptable en una sociedad democrática como la nuestra". Finalmente, el gobierno municipal "reconoce y agradece el comportamiento ejemplar de la ciudadanía de Puente Genil que, una vez más, ha sabido responder con serenidad y buen hacer a las provocaciones y ofensas de las que está siendo objeto injustamente. Reiteramos nuestro reconocimiento y apoyo a la sociedad pontana al completo; e invitamos al resto de grupo políticos y demás instituciones representativas, a que se sumen al contenido de este comunicado”.