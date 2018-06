El Ayuntamiento otorgará ayudas al alquiler para evitar la despoblación

El programa municipal Iznájar emprende ha incluido una nueva línea de ayuda que busca subvencionar la incorporación de jóvenes al mercado inmobiliario para contribuir así a evitar la despoblación del núcleo principal del municipio, según informó ayer el Ayuntamiento. Esta línea va directamente encaminada a subvencionar el 40% del alquiler de viviendas a jóvenes de entre 18 y 35 años.

El inmueble objeto de alquiler deberá ser vivienda habitual y permanente de la persona solicitante mientras dure el periodo de ayuda. La persona que solicite la subvención, además, deberá estar empadronada en la vivienda objeto del alquiler. El solicitante no podrá ser propietario ni gozar del usufructo de otra vivienda en territorio español a no ser que no dispusiese de ella por un divorcio, separación u otras causas que sean ajenas a su voluntad. El Ayuntamiento ha dispuesto la cuantía de 10.000 euros.