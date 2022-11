El Ayuntamiento de Montilla congela los impuestos de 2023

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado las ordenanzas fiscales y los precios públicos para 2023. Unas ordenanzas fiscales que congelarán los impuestos al ciudadano para 2023 para “hacer frente con una gestión responsable” a la subida de los precios de la energía en los servicios públicos y la administración, a los incrementos salariales del 3%, a la subida de precios de las materias primas y la subida del Índice de Precios al Consumo, según ha explicado la edil de Hacienda, Ana Rodríguez (PSOE).

Durante el pleno celebrado este jueves, también se acordó mantener las bajadas que se han llevado a cabo en años anteriores del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos, y se establecen una serie de bonificaciones con el objeto de “fomentar la consolidación y el crecimiento de la base industrial en el municipio”.

Estas consisten en una bonificación del 95% en el primer año y del 50% en el segundo año en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para inmuebles de nueva construcción, en los que se inicie una nueva actividad y genere al menor cinco puestos de trabajo de carácter indefinido. A ello se suma una bonificación del ICIO del 95% sobre construcciones e instalaciones que den lugar al inicia de una nueva actividad económica que genere al menos menos cinco puestos de trabajo de carácter indefinido.

Además, según señaló la delegada de Hacienda “se suprime el requisito de tener propietario del inmueble para obtener las bonificaciones del ICIO en las instalaciones de placas fotovoltaicas y, a su vez, se incorpora a las comunidades energéticas como sujetos susceptibles de esta bonificación".

Otra modificación es la eliminación de la tasa para primera instalación de establecimientos, de apertura en sentido estricto, traslado, reaperturas y aperturas por temporada, ocasional o extraordinariamente. Y se establece una tasa por legalización de establecimientos instalados o abiertos al público sin haber obtenido la licencia municipal. “Todas estas bonificaciones han sido propuestas y desarrolladas junto al área de Desarrollo Local con el objeto de fomentar el crecimiento de la base industrial del propio municipio mediante la adhesión a la iniciativa Ciudades Industriales”, explicó.

Las ordenanzas fiscales y precios públicos de 2023 salieron adelante con el voto favorable del equipo de gobierno y el grupo de IU, cuyo portavoz, Francisco Lucena, subrayó la importancia de congelar los impuestos dado el “nivel de inflación y la subida salarial del 5% en 2023”, puesto que en este caso “congelar los impuestos será como bajar los mismos por pura matemática”. Así, explicó, el Ayuntamiento podrá, en los próximos presupuestos “seguir haciendo frente a nuevas inversiones, que se fortalezcan los servicios sociales, potenciar la cooperación internacional, el tejido asociativo del municipio, etc”.

Por su parte, tanto el PP, como Ciudadanos y los concejales no adscritos estuvieron en contra de esta congelación de impuestos en las ordenanzas fiscales para 2023, aunque estos últimos, los no adscritos, sí votaron a favor de las ordenanzas reguladoras de los precios públicos para 2023.

Los motivos que argumentaron los concejales no adscritos para no realizar un voto favorable a las ordenanzas era tanto “la falta de búsqueda de consenso por parte del equipo de gobierno” que no había tenido en cuenta ninguna de sus alegaciones a la propuesta realizada por la teniente de alcalde en su día, como “la falta de sensibilidad con el ciudadano al que no rebajan la carga fiscal”, afirmaron.

El grupo PP, a través de su secretario general, Javier Alférez, también votó en contra señalando la misma falta de consenso y citó el modelo de bajada de impuestos de la Junta de Andalucía como una fórmula para atraer inversión a la ciudad.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas (PSOE), por su parte, señaló que en este debate se representan claramente los dos tipos de modelos de inversión para un municipio, “los que apuestan por unos mejores servicios públicos y ayudas a colectivos y los que apuestan por otro tipo de modelo”.