Aumenta la "incertidumbre" sobre la construcción del hospital público de Lucena

Recelos patentes del alcalde de Lucena hacia las pretensiones de la Junta con el proyecto de una infraestructura hospitalaria, reivindicada, prolongadamente, desde el año 2006.

El importe “testimonial” consignado a este centro sanitario en los incipientes presupuestos autonómicos del ejercicio 2021; su coincidencia con el complejo sanitario privado y la inconcreción de los plazos generan “preocupación” en Juan Pérez (PSOE), quien admite que carece de argumentos sólidos para aseverar rotundamente que este demandado equipamiento finalmente se edificará en el paraje Dehesa de la Villa.

Los 320.000 euros asignados a esta dotación en las cuentas confeccionadas por el Ejecutivo de Partido Popular y Ciudadanos únicamente corresponderían, sospecha el regidor socialista, al importe final de la redacción del plan de obra –una alternativa que prácticamente descarta- o al comienzo del movimiento de tierras. Opciones –ambas- que, sostiene Juan Pérez, prolongan indeterminadamente el proceso sin definir un calendario de objetivos meridiano.

Los últimos capítulos de esta crónica que supera los tres lustros inducen al alcalde lucentino a considerar “urgente y trascendental” la reunión solicitada en varias ocasiones a los responsables económicos, sanitarios y de infraestructuras del SAS, y a la que asistirían los portavoces de los grupos políticos municipales y miembros de la plataforma Lucena por sus Necesidades Sanitarias. El propósito cardinal de esta cita es “conocer realmente” cuáles, actualmente, son “las posibilidades y las intenciones” de la Junta de Andalucía.

Otro motivo de desasosiego son las inversiones dirigidas a Lucena en el Plan Andalucía en Marcha, enmarcado en el cuatrienio 2020-2023. Las estimaciones efectuadas al descontar de los 10,3 millones diferentes las cantidades relativas a los diversos epígrafes, restarían unos “tres millones y pico” para un centro sanitario “que puede valer 14 o 15 millones”. Unos indicios, concluye Pérez, que infieren que “no sería una realidad en 2023 y habría que postergarlo a otra etapa”.

Reconociendo la excepcional de la tesitura presente, por una pandemia que “exige otros escenarios”, Juan Pérez ha afirmado que nunca renunciará a conseguir un hospital de alta resolución y especialidades “por el que siempre hemos trabajado y luchado”. En este sentido, ha mencionado “la inversión y el esfuerzo” expuestos por el Consistorio “durante muchos años”. En un plano más personal, recuerda que “multitud” de veces ha acudido a entrevistas con los sucesivos consejeros, obteniendo “respuestas no apetecibles” o, al menos, “no las que yo esperaba”.

"Tengo que fiarme de la palabra del consejero"

Implícitamente, se retrotrae Pérez a las diversas intervenciones protagonizadas meses atrás por Jesús Aguirre, consejero de Sanidad, comprometiendo -en esta misma legislatura autonómica- la ejecución del hospital en Lucena. “Tengo que fiarme de su palabra, es una persona que aprecio y respeto, pero hace falta algo más, un esfuerzo más”.

A modo de alegato, Juan Pérez precisa que, en todo momento, ha defendido el hospital de carácter público, como “referencia comarcal” porque el Infanta Margarita de Cabra “ha tocado techo de capacidad de ampliación”. Una tesis que compagina con la visión “complementaria” que confiere a la coexistencia con el hospital privado Centro de Andalucía implantado en las antiguas instalaciones del hotel Prestige.

Sobre otro recurso esencial cuya competencia directa recae en la Junta, el nuevo juzgado de Lucena, Juan Pérez sí afirma que “tengo claro que será una realidad”, una confianza indubitable que, en modo alguna, su decepción e inquietud porque los 1,7 millones insertados en los presupuestos regionales de 2021 “no responde” tampoco “a las expectativas que teníamos.

El alcalde resalta que esta partida, sumada a los 1,5 millones adscritos al presente ejercicio, “distan todavía de los 4,5 millones totales”, unos cálculos que suponen que “si no hay plan plurianual, que lo dudo, no se podría sacar a licitación el proyecto en 2021”. A estos datos numéricos, añade Pérez la negativa de Puri Joyera, delegada territorial de Justicia, a comprometer el comienzo de los trabajos en 2021. Ante esta coyuntura, entiende como definitivo que durante el próximo año no finalizará esta actuación y prevé que tampoco empezará.