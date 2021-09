Aqualia presenta al Ayuntamiento de Puente Genil una propuesta de inversión que "cuadriplica" a la de Emproacsa

Aqualia, la concesionaria del Servicio Municipal de Agua de Puente Genil, ha registrado en el Ayuntamiento la propuesta económica que ofrece al Consistorio por la prórroga tácita que defiende que le corresponde. Esta prórroga, que entrará en vigor el próximo 19 de diciembre, se prolongaría por cinco años al no haber renunciado el Ayuntamiento a la misma en el plazo estipulado en el contrato, que era un año antes, en diciembre de 2020.

"Esta propuesta debe ser tenida en cuenta en el estudio que se está llevando a cabo en el Ayuntamiento para determinar el mejor modelo de gestión del servicio de agua de Puente Genil", aseguran desde la empresa, que considera que, a tenor de los datos hechos públicos, "su propuesta supera a la oferta de la empresa provincial, Emproacsa, y es mucho más beneficiosa para los pontanenses". En concreto, apuntan que su inversión "cuadruplica" a la de la empresa municipal.

Aqualia ofrece al Ayuntamiento en estos cinco años dedicar "un 20% anual de la facturación a obras de mejora de las infraestructuras hidráulicas del municipio, frente al 5% que oferta Emproacsa", indica la empresa.

Además, recuerda que los consumos municipales "seguirán siendo gratuitos". A diferencia de esto, "Emproacsa le cobrará al Ayuntamiento los consumos que realice, entregándole un 10% de la facturación total para que pueda pagarlos".

Por otro lado, las tarifas actuales de agua en Puente Genil son "sensiblemente inferiores a las que Emproacsa aplica en todos los municipios donde gestiona el servicio". Para que los ciudadanos no noten esta subida, indica Aqualia, "el Ayuntamiento ha declarado que su intención es usar parte de este 10% destinado a consumos municipales y además aportar fondos propios, mientras que la situación económica no mejore", lo que significa que "se verá abocado a subvencionar las tarifas durante un tiempo incierto, no infinito, para mantener el menor precio del que disfrutan hoy en día los ciudadanos de Puente Genil". Frente a esto, "la permanencia de Aqualia como gestora del servicio no exige ningún cambio en el sistema de tarifas actual".

En el escrito registrado ante el Ayuntamiento, la empresa hace referencia a la "estabilidad laboral de sus 12 empleados, vecinos de Puente Genil y trabajando en su municipio". Situación que, según Aqualia, "cambiaría de manera radical si el contrato pasase a Emproacsa al no ser posible la subrogación de personal en la empresa provincial y tener un sistema de asignación de tareas a nivel supramunicipal en vez de local".

Por tanto, defiende los beneficios de "contar con una plantilla de Puente Genil que trabaje para Puente Genil, tanto en conocimiento local de las particularidades del municipio, como en eficiencia y reducción de tiempos de respuesta ante averías".

Así mismo, la empresa cuenta en la localidad con una oficina de atención presencial para los usuarios que abre de lunes a viernes, lo que "sin duda es un plus de atención a la hora de realizar trámites y gestiones, evitando largos desplazamientos a los ciudadanos, que con Emproacsa no tienen garantía de que esto se mantenga".

Además, Aqualia hace referencia a "la solvencia técnica y profesionalidad de su equipo", recordando que "en una encuesta ciudadana realizada en octubre de 2020 que valoraba, entre otros aspectos, la prestación de servicios públicos, se pusiera de manifiesto que el del agua era el mejor valorado con un 87,7% de los encuestados que se consideraba entre muy satisfecho y bastante satisfecho".

Por ello, Aqualia defiende "la idoneidad que supone para el Ayuntamiento de Puente Genil prorrogar su contrato vigente, prestado desde hace 28 años por una empresa especializada en la gestión del agua, con presencia en más de 90 municipios andaluces en los que atiende a 2'3 millones de personas, frente a las 166.000 a las que da servicio Emproacsa".