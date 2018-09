Agropriego cierra sus puertas como referente del sector en la Subbética

La XXXVIII edición de la Feria de la Maquinaria Agrícola, Fertilizantes, Fitosanitarios y Agroalimentaria, Agropriego 2018, cerraba ayer sus puertas con una valoración "muy positiva" tanto del número de visitas como de las transacciones económicas que empresarios y agricultores han cerrado durante estos tres días de feria. Así lo apuntó la concejala de Desarrollo, Inmaculada Román (PSOE), que en declaraciones a el Día mostró su satisfacción por la afluencia de visitantes, "a pesar de las inclemencias del tiempo". Román destacó también la visita a Agropriego de muchas personas venidas de otras localidades de la comarca de la Subbética e incluso de otras provincias cercanas como Granada, Jaén y Málaga.

En cuanto a las primeras impresiones de los expositores -este año han sido 108 los que han participado-, también son buenas ya que en muchos casos se han llevado a cabo transacciones económicas entre agricultores y empresarios. "Muchos de ellos nos han agradecido las mejoras que se han realizado en las infraestructuras, principalmente en el acerado, en los accesos y en la señalización", explicó la edil socialista.

La muestra ha contado con jornadas sobre cultivos y la aplicación de la tecnología

También han contado con una "buena acogida" las terceras Jornadas de Profesionalización, tanto las que ha organizado el propio Ayuntamiento de Priego con la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba, como las que han llevado a cabo los distintos sindicatos agrarios. Dos ponencias sobre cultivo de setas y trufas en el olivar y cultivo de pistacho en el olivar, los usos y manejo de maquinaria agrícola en terreno con pendiente y a la aplicación de nuevas tecnologías en la gestión de explotaciones han sido algunos de los temas que se han abordado en estas jornadas, en las que también ha habido hueco para el análisis sobre la olivicultura de precisión. La jornada práctica, por su parte, se centró en cómo reconocer plagas y enfermedades del olivar. En Agropriego, además, ha tenido lugar una actividad previa a la celebración de la Feria de Innovación Smart Rural (Fimart), en la que se abordó el desarrollo de la innovación y el uso de la tecnología.

De igual forma, Román subrayó el buen funcionamiento de las actividades que se han desarrollado en el Pabellón del Aceite, "las catas, las degustaciones y el taller de producción y recolección de setas, han sido muy interesantes". No en vano, el Pabellón del Aceite ha acogido el grueso de actividades organizadas por el marco regulador, que han ido desde talleres de cocina y catas maridaje hasta concursos de fotografía. El recinto, además, acogió una nueva edición del proyecto Cocina en familia, en el que 17 niños elaboraron diferentes recetas en directo, con el aceite de oliva como ingrediente principal. Ayer, por ejemplo, tuvo lugar un showcooking a cargo de la taberna La Montillana, con el que comenzó la promoción que este establecimiento realizará de Priego de Córdoba y su aceite durante esta semana en la capital cordobesa.

En relación al número de visitantes que han pasado por la feria durante los últimos tres días, Román reconoció que "no me atrevo a dar una cifra", aunque eso sí, se ha mantenido en valores de años anteriores. Según ya dijo el alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol (PSOE), esperaba la asistencia de unas 40.000 personas, un extremo que no pudo confirmar la edil socialista. La concejala de Desarrollo también aludió a la visita que hizo el sábado la presidenta de la Junta de Andalucía a Agropriego, ya que es la primera vez en 38 años que una presidenta visita esta feria sectorial. "Esta visita fue un respaldo a todas las empresas que han participado en esta edición", consideró.