Abierta la convocatoria de ayudas para proyectos ambientales en los los colegios de Córdoba

Las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los centros educativos de enseñanza infantil, primaria, secundaria y bachillerato de los municipios de Córdoba, en concreto los que tienen menos de 20.000 habitantes, podrán solicitar las ayudas de la Delegación de Medio Natural y Carreteras de la Diputación para llevar a cabo iniciativas medioambientales en sus colegios.

Así lo ha explicado este lunes el responsable del Área, Francisco Palomares, quien ha destacado que “el objetivo de la convocatoria es la concesión de 20 ayudas de 500 euros cada una para proyectos ambientales promovidos desde las AMPA en los centros escolares”.

Según el diputado provincial, “los proyectos podrán estar relacionados con el cambio climático y la contaminación del aire, la naturalización de patios escolares y creación de jardines verticales, la prevención y el reciclaje de residuos, la limpieza de entornos naturales, la reducción de la contaminación acústica, protección de la fauna autóctona y reforestaciones participativas”.

El delegado de Medio Natural ha subrayado que “serán más valoradas las solicitudes relacionadas con el voluntariado ambiental, que incluye reforestaciones y limpieza de entornos naturales, y los proyectos de naturalización de patios escolares, siempre que impliquen revegetación, con el fin de iniciar una transformación de los espacios escolares con más biodiversidad”.

Palomares ha valorado “la gran aceptación de esta convocatoria de ayudas, a la que se presentaron en su última edición 80 solicitudes”. De igual modo, ha subrayado que “la Diputación lleva dándolas cinco años de manera ininterrumpida, sólo parando en 2020 a consecuencia de la pandemia”.

Las solicitudes se podrán presentar desde el 13 de octubre hasta el 4 de noviembre. Las entidades que concurran a la convocatoria deberán presentar un proyecto de actuaciones que contendrá como mínimo una memoria descriptiva valorada de las actuaciones a realizar, con manifiesto de que las mismas no han sido presentadas en otra delegación de la Diputación de Córdoba. No serán subvencionables los gastos derivados de la adquisición de material inventariable o bienes y suministros no fungibles, tampoco los gastos corrientes de funcionamiento del centro.

La información de la convocatoria se puede consultar en el BOP del 11 de octubre y en este enlace.