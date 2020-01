A los reyes Magos

Durante años, mi táctica fue la de pedirlo mucho, repetir y una mil veces lo que me gustaría ser Rey Mago, el que fuera, y no me sirvió de nada. En los últimos años, sin embargo, la táctica ha sido justamente la contraria, calladito, sin decir ni mú, y la breva no ha caído, nada de nada. Así que regreso al pasado, no como Michael J Fox, que lo hizo al futuro, y vuelvo a pedirlo, a rogarlo, a lo que sea. Que hasta voy al gimnasio, gym para iniciados, para estar en forma y no desentonar y no parar de lanzar caramelos sin sufrir ningún percance grave. Para un navideño empedernido como yo no cabe mayor colofón, y vaya, me ha salido una especia de rima, con lo que desconfío yo de los ripios. Mientras, y espero que ese mientras no sea eterno, seguiré con lo que me queda, redactando cartas a las Reyes Magos que nunca serán atendidas, ya que son como esos deseos que no decimos mientras soplamos las velas de la tarta de cumpleaños. Hemos de reconocer que internet y sus "pagos seguros" le han restado mucho romanticismo, y también mérito, y por lo tanto tiempo, a los regalos de los Reyes Magos, mucho. Que sí, que es más cómodo, eso no hay quien lo niegue, que sí, pero ahora es menos currado, menos dedicado, no entregas tanto a cambio, o no entregas cosas que no se pueden contabilizar. La contabilidad, es muy importante en este tiempo, claro. Y es que cada día más nos acoplamos, ajustamos y hasta acomodamos a nuestra celda escogida por la tabla de Excel, y de ahí no nos movemos, que nos creamos a salvo de las inclemencias, aunque vivamos en la penumbra. Pero es nuestra penumbra, nos decimos, y en mi penumbra mando yo, y hasta nos lo creemos, pobres ignorantes.

Pero vayamos al asunto que nos interesa, papel y hoja, toca escribir. Puestos a pedir, me encantaría que me dejaran redactar los subtítulos de cualquier Cachitos, si ya fuera el especial de Nochevieja sería la bomba, pero me temo que eso está más complicado que lo de ser Rey Mago. Solo cinco o seis, que no hay que abusar, lo justo para desquitarme y regalarme un buen gustazo. Los vestidos de la Pedroche se los ponía la Carrá para ir a comprar pan o Froilán, el musical, mientras sonaba el Cayetano de los eléctricos Carolina Durante, no creo que puedan ser más brillantes. Tengo que dejarme de peticiones tan egoístas (y frívolas) y concentrarme en esas peticiones que nos salvan, que nos redimen con la humanidad y hasta con la santidad, más allá de la ataraxia. Vivir sin problemas, esa es la ambición, el premio más buscado. Esas peticiones estándar que tan bien conocemos y que solemos repetir con tanta facilidad, incluso frivolidad (y dale), ligereza, yo qué sé. Cuando en realidad, lo que deberíamos pedir todos, todos, yo el primero, es sentido común, que como tantas veces repetimos es el menos común de los sentidos, y hasta una rara especie muy difícil de encontrar, en este mundo nuestro de absurdos, sinrazones y demás excentricidades.

Insistimos, a veces como consuelo, o como recurrente coletilla, en la salud, pero no hay nada mejor a lo que podamos aspirar. Sin ella, todo lo demás es un dislate, es nada, todo queda en segundo plano. O no queda, y no creo que sea necesario explicarlo. Volvamos a pedirla para este nuevo año que acabamos de arrancar, que sus majestades de Oriente desplieguen toda su magia y la repartan a espuertas. Todo lo demás, lo que la suerte, las circunstancias o nuestros talentos alcancen, es cuestión de apuntar bien y ponerle empeño, esfuerzo y horas. Recuerde, todo lo que merece la pena, todo, desde lo más pequeño a lo más inmenso, requiere de mucho trabajo. Y si queremos lo mejor, nos lo tenemos que currar, que lo regalado no suele ser gran cosa, que lo gratis no lo valoramos, que sí, que es así, piénselo. Días de contenedores explicando quiénes somos, de lo esencial a los caprichos, de lo comestible a lo intelectual. Contemplarlos es contemplarnos. También descubrir los abusos, lo superfluo, esa batalla perdida con lo banal, con la posesión por la simple posesión. Tanto tienes, tanto vales, que nos han enseñado y que demasiados hemos aprendido, Cuánto necesitas, cuánto eres. Tal vez.