Cervantes y Shakespeare, esos dos genios que lo inventaron todo en esto de contar historias con palabras (escritas), no solo coincidieron en talento, también en el 23 de abril, o eso dicen, y que marca la celebración del Día del Libro. Una fecha que suele coincidir con la celebración de ferias, proclamas, actividades varias, flores y firmas, según el punto de la geografía en el que nos encontremos. Que el libro, los libros, merecen un día, yo creo que nadie lo puede discutir, aunque yo siempre me acordaré de aquel señor que me comentó, con orgullo y gallardía, que nunca había leído un libro ni visto una película en su vida, porque él se había dedicado, única y exclusivamente, a trabajar y a hacer cosas útiles. O sea, no tuvo otra forma de decirme, con esa delicadeza baturra, que leer un libro, y por tanto escribirlos, es una gran pérdida de tiempo. Seguiré perdiendo el tiempo, mientras dure y aguante. Los libros, la lectura, me han reportado algunos de los mejores momentos de mi vida, hasta el punto de que no me imagino la vida sin libros. Del mismo modo que no me la imagino, tampoco, sin libros, películas o música. Qué fea sería, qué aburrida, qué plana. Por el Día del Libro se repiten siempre las mismas proclamas que, por eso mismo, por repetidas, no dejan de ser ciertas. Los libros nos enriquecen, nos hacen más libres, más sabios, y una librería o una biblioteca son espacios de libertad. Y de muchas otras vidas. Porque hasta del libro más cochambroso podemos aprender algo, y solo el ignorante es el que tiene las manos atadas y los ojos tapados.

De la misma manera que todos tenemos un don, que podemos mantener escondido porque nunca lo llegamos a desarrollar, porque nunca intentamos cultivar remolacha, o practicar esgrima o pescar salmones en Noruega, qué sé yo; y al igual que todos podemos desarrollar algún tipo de alergia, la ciencia dice que somos susceptibles de tener todos al menos una, por comer una fruta de Guatemala o sufrir la picadura de una avispa que solo habita en Corea, que no descubrimos si nunca llegamos a estar en esos lugares, también estoy convencido de que todos tenemos un libro que nos está esperando. Y que por los más diferentes motivos, la lectura de ese libro nos va a cambiar/condicionar la vida. En mi caso, no podría señalar un solo título, y señalaría a la lectura, a los libros, en su conjunto, los que me han forjado y conducido por un camino. Un camino que puede ser muy duro, de hecho lo es, muy ingrato en ocasiones, tirano siempre, pero que también puede ser mágico, cálido y repleto de luz. Mucha luz. No exagero cuando digo que los libros, la literatura, me han salvado, que tal vez sigo estando por estos lares gracias a ella. Porque no solo me ha ofrecido entretenimiento o conocimiento, también un refugio, un lugar seguro en el que estar en el mundo, a resguardo de las inclemencias. Una pasión que he transformado en un oficio, a veces escasamente reconocido, sin casilla específica en Hacienda, un oficio a ratos sin profesión, pero un oficio a fin de cuentas. Y una manera de vivir, o de entender de la vida, que tal vez sea lo mismo, en cierto modo.

Los libros como refugio. Los índices de lectura durante el confinamiento crecieron espectacularmente. Y es que muchos descubrieron que esas cosas rectangulares que tienen en las baldas de las estanterías pueden llegar a resultar muy entretenidos, y hasta pueden ofrecernos historias alucinantes en sus páginas. Más vale tarde que nunca, no hay problema, que el refugio de los libros no tiene límites de capacidad. Ahora los puede encontrar en la calle, en la Feria del Libro, junto a sonrientes escritores dispuestos a estampar su firma en sus creaciones. Un buen momento para pedir cita en el refugio. Tal vez una habitación con vistas al mar, puede que un extraño asesinato de difícil resolución, quizás una pasión oculta, o un viaje por un país desconocido. Búsquelo, lo encontrará, ese libro deseado, que lo hipnotice como nunca hubiera imaginado. Búsquelo, y lo encontrará, se lo aseguro, porque la búsqueda, además, puede ser muy emocionante, y rica. Mucho mejor que ponerse a buscar esa alergia que podríamos padecer, dónde va a ir a parar.