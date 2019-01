En la prueba de la Alhambra

A lo largo de mi andadura alhambrista como estudioso del conjunto monumental, que culminó con la realización de la historia oral del mismo, he comprobado ciertos hechos creo que incontrovertibles. El nuevo Gobierno andaluz debiera prestarles atención si quiere profesionalizar su gestión como vienen repitiendo. El primero es que la Alhambra tiene tanto de paraíso como de lugar conflictivo. Desde sus orígenes casi la de mitad de sus emires murieron asesinados. Su posesión, antes como ahora, fue objeto de grandes disputas. No podemos olvidar que uno de sus mayores constructores, Muhammad V, hubo de recurrir a Pedro I el Cruel para mantenerse en el poder frente a sus enemigos internos, o que Boabdil, su último propietario musulmán, tuvo que combatir con el apoyo cristiano a su propio padre, Muley-Hazén, para conservarla. Sus poéticos visires, muy señaladamente Ibn al Jatib, después de estampar sus poemas sobre los muros palaciegos, asimismo sufrieron las vendettas palaciegas. Como lo paradisiaco era tan potente, no obstante, los reyes cristianos la tuvieron bajo su real dominio evitando una decadencia que hubiese sido fulminante por su fragilidad arquitectónica. A pesar de afrentas y peligros, como la explosión del polvorín que en 1590 estalló en su colina, que la inutilizó para residencia real, consecuencia de un odio visceral entre dos sujetos rivales, la Alhambra tuvo una enorme suerte con su población, que la cuidaba y mimaba, como lo advirtieron desde W. Irving hasta García Gómez. La imagen de abandono, que coincide con el periodo romántico posterior a la ocupación por las tropas napoleónicas, y el culto a las ruinas, en realidad fue una excepción, que se cerró definitivamente con la formación del patronato en 1914. Aunque la Guerra Civil fue cruenta en extremo en Granada, la Alhambra se escapó en buena medida a esos sufrimientos, y sus nuevos ocupantes, que desplazaron al librepensador Torres Balbás, continuaron la política conservacionista de éste. No obstante, las familias caciquiles granadinas siempre la tuvieron como propia, celebrando en ella bodas, como las del conde de Luque, que observó Irving, hasta fiestas sociales de posguerra. Otros actos menos privados, como la coronación de Zorrilla en 1889 o los conciertos en la Alhambra, de los que deriva el actual festival internacional de música, el más antiguo de España, fueron concebidos como instrumentos de aquel caciquismo.

La Transición, en la que la gestión alhambrina pasó del Estado español, y de las clases altas granadinas a través de él, al Gobierno autonómico, fue capital. No se hizo sin dolo. El episodio del pobre gerente de aquel entonces detenido por culpa del dinero acumulado de las propinas de los trabajadores, no dejó de ser parte de una operación política para controlar el monumento. La gestión, a pesar de ello, a lo largo de las tres direcciones autonómicas que ha tenido han sido muy positiva en mi opinión, ya que la Alhambra se ha conservado adoptando las más modernas técnicas, hasta convertirse en un modelo exportable, y sobre todo se ha preservado frente a las presiones del turismo de masas, cada vez más agresivo con sus demandas. Además, junto a la pulcra conservación se ha internacionalizado su estudio, abriéndose a perspectivas inéditas. Incluso como espacio de gestión ha dado lugar a un sinfín de iniciativas, que la han puesto en el corazón de la vida cultural andaluza. Todo paso atrás en este dominio, al pretender responder sólo a los intereses locales, y acaso neocaciquiles, sería trágico, e incomprensible para la comunidad internacional alhambreña.

El reto actual, cuyo debate ya surgió con los últimos nombramientos por parte de la Junta de Andalucía en el periodo socialista, se remite a los mecanismos para nombrar la dirección de la Alhambra. Hay quien pensó entonces en la necesidad de un concurso internacional, al estilo del adoptado para elegir directores de grandes museos y orquestas, con neto perfil académico, empezando porque el elegido sea especialista en algún dominio alhambresco, y hay quien piensa también que la Alhambra al ser una ciudadela autónoma debiera ser gestionada por un político. En cuanto estudioso, yo me inclino por el primer supuesto, sin descartar tampoco el segundo. Quizás la solución puede provenir de una bicefalia entre dirección política y académica, aunque a nadie a nadie se le escapa las dificultades de esta fórmula si no están bien delimitadas las funciones.

En todo caso, si el nuevo Gobierno andaluz se toma la Alhambra como una pieza de caza que debe engullir como un cacicazgo victorioso, va a desatar un agrio debate que seguramente tendrá todas las posibilidades de perder, y con él no sé cuántas cosas más. La Alhambra, una vez demostraría así su potencial para ser madre de las batallas. Atención, pues, a su frágil y delicada gestión.