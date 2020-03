Es el patriarcado

En marzo 2019 escribí una tribuna que así titulaba, sólo que aquella versaba sobre las variadas clases de violencia sexual que sufren las mujeres desde que el patriarcado existe.

Esta nueva tribuna, acabando este terrible marzo de 2020, con la inmensa tragedia que estamos viviendo, la muerte de miles de personas y el confinamiento de la población, no se me ha ocurrido más que volver a escribir con el mismo título, sobre lo que nos está pasando. Me he resistido a hacerlo y por eso he tardado tanto en escribir mi artículo mensual; no creo que estemos para debates de ninguna naturaleza, cuando el dolor, el sufrimiento diario, nos ahoga, pero al final me he decidido al comprobar que hasta en los tiempos de mayores tragedias, el origen de todos los males sigue siendo el feminismo; y lo peor es que muchos y muchas no son conscientes, y hasta algunos lo dicen convencidos de que es verdad: que el problema de todo lo que está pasando en España fueron las manifestaciones del 8-M. En el resto del mundo no sabemos qué pasó ese día, pero sí que hubo manifestaciones en toda Europa y en casi todo el mundo. En París, por ejemplo, hubo una muy grande y más tarde elecciones municipales en toda Francia; hasta Alemania tuvo elecciones en un länder.

Como siempre Miguel Lorente acierta: "Lo importante es hacer creer que el problema fue el 8-M para de ese modo reforzar el odio al feminismo, a las mujeres y a la igualdad". "Quienes atacan al feminismo son las mismas voces que dicen que la mayor parte de las mujeres que denuncian violencia de género ponen "denuncias falsas" para dañar a los hombres, y que la mayoría de los suicidios masculinos son consecuencia de "divorcios abusivos".

Hasta tal extremo ha llegado la cosa que un abogado, Víctor Valladares, del que después nos hemos enterado de que es un corrupto, "condenado y sancionado por quedarse con el dinero de algunos de sus clientes sin llevar a cabo el trabajo para el que le habían contratado o no dar cuenta de él. El Colegio de Abogados de Madrid le sancionó en dos ocasiones y un juzgado le condenó a devolver el dinero a una clienta en 2018, estando a la espera de otro juicio en Madrid, este mes de junio" (Alberto Pozas. Cadena Ser, 27 de marzo de 2020).

El "sujeto" ha provocado la apertura de diligencias contra el Gobierno por la celebración de manifestaciones multitudinarias como las del 8-M y una denuncia ante el Tribunal Supremo, por indicación de una jueza de que este era el órgano judicial competente. La magistrada, Carmen Rodríguez-Medel, ha abierto la primera vía penal contra el Ejecutivo. Ha incoado diligencias previas respecto al Delegado del Gobierno en Madrid. (Beatriz Parera, El Confidencial. 26-3-2020).

Por su parte, y por seguir con la prensa: "La italiana sitúa el partido Atalanta-Valencia CF como el detonador del contagio masivo de coronavirus en Lombardía". "El partido entre el Atalanta de Bérgamo y el Valencia CF se celebró en Milán puesto que el club italiano no tiene su estadio homologado. Eso provocó que unos 35.00 aficionados se trasladaran al estadio de San Siro a 70 kilómetros de su ciudad el 19 de febrero y sus días anteriores y posteriores. Otros 2.300 acudieron desde Valencia. Tanto periodistas como algunos aficionados, como la plantilla del club de Mestalla han dado positivo tras este viaje". (El diariocv.es, 21-3-2020)

Van contra las manifestaciones del 8 de marzo, sobre todo la de Madrid, y "no dicen nada de los 4.000 partidos de fútbol que se celebraron ese fin de semana ni de los 680 de baloncesto, ni de los 100 encuentro de otros deportes. Tampoco de las misas, de la congregación en cines, teatros y centros comerciales, y mucho menos del mitin de Vox en Vistaalegre con dirigentes bajo sintomatología compatible con la infección por Covid-19. Lo importante es hacer creer que el problema fue el 8-M para de ese modo reforzar el odio al feminismo, a las mujeres, a la igualdad" (Miguel Lorente. Blog. 26-3-2020)

El machismo va a intentar aprovechar la pandemia del coronavirus para cargarse el feminismo y todo lo que este representa. Y con todo el dolor de nuestro corazón, con la mayor angustia del mundo y con el mayor de los aplausos al personal sanitario, hombres y mujeres, que están luchando por nuestras vidas, tenemos que denunciarlo. Suerte, mucha suerte, a los muchos que están sufriendo esta pandemia, que pronto acabará. Suerte España. Este virus lo vamos a parar unidos, pero sin regreso al patriarcado. Por el bien de la sociedad, no al patriarcado.