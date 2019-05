Una particular interpretación electoral

ASÍ, a bote pronto, una primera lectura de los resultados electorales del pasado 28 de abril parece que nos ofrece los siguientes titulares: cómoda e insuficiente victoria socialista, batacazo popular, fuerte ascenso de Rivera, traspiés de Podemos, coitus interruptus ultra y crecimiento nacionalista. Así, más o menos. Sin embargo, a pesar de las evidencias, y más allá de los titulares, yo encuentro algunos matices a tener muy en cuenta. Matices que podrán ser muy influyentes en los próximos comicios electorales y también en el medio plazo de los diferentes partidos políticos. Comencemos por el ganador: Pedro Sánchez.

El pacto de las tres derechas vigente en Andalucía le mostró la luz del camino, y que no era otro que movilizar al electorado de izquierdas para evitar que se pudiera dar algo igual en el Gobierno de España. Sin el antecedente andaluz, no tendríamos una noción real y concreta de la entrada de la extrema derecha en las instituciones, seguiríamos instalados en las suposiciones, y las suposiciones no movilizan al electorado. Hábil en sus meses de Gobierno, especialmente nombrando a sus ministros, ha sacado petróleo de su breve gestión, que ha podido más que sus flojas intervenciones en los debates televisados.

Sigamos. El gran derrotado de la jornada fue Pablo Casado. A nadie le hubiera extrañado que hubiera dimitido esa misma noche, aunque tal vez solo se trate de una pausa zombie hasta el próximo 26 de mayo. Si se confirma la debacle no creo que pueda seguir sentándose en el trono popular, sobre todo tras esa estrategia por pugnar por el extremo derecho y dejarle todo el centro del campo a Rivera y los suyos, y también hablamos de fútbol.

Ya que lo nombro, me ocupo. Disiento de todos aquellos que consideran a la formación de Rivera como una de las triunfadoras de la noche electoral. De los 71 escaños que ha perdido el PP, 71, ojo, Cs ha rascado 25. ¿Muchos, pocos? Tengo la impresión de que pocos. Los populares, con mayor tradición de partido, volverán a cosechar resultados más favorables en el futuro, con toda probabilidad. Para ello, obviamente, deben alejarse de la radicalidad y de los experimentos, tipo Cortés, Yllana y demás kamikazes. Por tanto, se equivocará, y mucho, Albert Rivera, si entiende el resultado como un éxito y se mantiene en ese discurso de cordón sanitario a los socialistas y abrazo a los ultras, porque lo vendan como lo quieran vender en Andalucía forman parte del gobierno porque han pactado con ellos. Y el PP ha pagado muy caro ese "abrazo" y tal vez sea la formación anaranjada la siguiente en achicharrarse, ojo. Como también se equivocará Rivera si solo plantea confrontación en la investidura de Sánchez. Toca sentido de Estado, ese sentido que, como el común, es el sentido menos empleado por la clase política. En su mano está el acunarse en el centro, convertir en realidad los eslóganes o, por el contrario, seguir transportando sobre la espalda al escorpión. Los líderes políticos deberían leer más.

Tengo la impresión de que Podemos, sin los debates televisivos, hubiera caído aún más en votos, y que ese Iglesias más moderado e incluso conciliador ha tenido su efecto en las urnas. La formación morada, ausente de la escena política durante varios meses, ha visto como se desmembraba en distintos espacios geográficos. Las sombras de Carmena y Errejón son muy alargadas, tal y como se podrá comprobar el próximo 26 de mayo. A Podemos, como a Cs, les va a pesar seguir siendo partidos en construcción, lo que les lleva a aceptar pulpo como animal de compañía en demasiadas ocasiones.Y finalizo con los ultras, que aunque se mostraron felices sus aspiraciones eran otras muy distintas. Y no. Este país ha demostrado solidez democrática y memoria. En España hemos puesto freno a ese alud radical que se extiende por el mundo. Tal vez ése sea el gran titular, y el gran triunfo, de las pasadas elecciones generales. Y no es poco.