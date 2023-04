Soy de los que piensan que a las cosas hay que dedicarles el tiempo que se merecen, ni más ni menos. A las cosas buenas, hay que dedicarles mucho tiempo, porque todo lo bueno, todo, requiere de mucho esfuerzo, dedicación y, por tanto, tiempo. Escribir una buena novela, dirigir una película excelente, tener el empleo deseado, una paella sublime, eliminar todas las torrijas almacenadas en la cintura… todo eso requiere de mucho esfuerzo, de mucho curre, de mucho tiempo, porque es cierto aquello de lo que vale, cuesta. Y tanto que cuesta.

Ahora hay quien está empeñado en dedicarle más tiempo del que merece a la supuestamente divertida interpretación de algunas tradiciones, básicamente religiosas, con gran raigambre en Andalucía, por parte de la televisión catalana. Hay quien considera que fue muy ofensivo lo vertido por el programa de marras, mientras que yo lo contemplo más como falto de gracia, aburrido, bastante cutre, nada ingenioso, sin una gota de humor, que otra cosa. Después de los antecedentes que acumulamos, como que tampoco me ha parecido especialmente antiandaluz. Tengamos en cuenta todas esas chachas andaluzas graciosillas y aflamencadas que hemos visto en mil series y películas, todas esas bobadas que hemos tenido que escuchar sobre la siesta, como si fuera un patrimonio nuestro, o nuestra predisposición a la fiesta, al escaqueo y la vagancia, que hemos escuchado y visto en demasiadas ocasiones. Y no me olvido del linchamiento a nuestro acento, y en eso incluyo no solo los interminables comentarios vertidos, algunos con muy mala intención, también la invisibilización que ha padecido el andaluz como una forma de expresión verbal en los diferentes canales de difusión, especialmente en radios y televisiones, tanto públicas como privadas. Siempre me ha parecido tan ofensivo, en este caso, el rechazo como el insulto.

Pero volviendo a lo de la parodia de la televisión catalana, de verdad, no hay que dedicarle tanto tiempo, que no lo merece, y que no ofende quien quiere, si no quien puede, y estos autodenominados humoristas no cuentan con esa capacidad. Cuando seguimos con la tasa de paro o de pobreza infantil más altas de España, cuando nuestra sanidad está desfalleciendo, por la otra sequía, la del dinero, cuando vamos camino de acabar con Doñana, o cuando hay tanto que gestionar, que nuestros representantes políticos le dediquen tanto tiempo a este asunto, como que no, que ni el tema ni sus protagonistas se lo merecen. Y es que, volviendo a Catalunya, hacerlo me recuerda a lo que hizo Artur Mas, en su día, cuando comenzaron a salir los pufos y empezó a privatizar todos los servicios públicos: situar la independencia en el prime time social y político. Y le funcionó. Cortina de humo a todo lo que da. Sí, pero no creo que sea una buena lección a aprender y ni mucho menos un modelo a imitar.

No me gusta el victimismo, entregarse a la supuesta herida y dedicarle todo el tiempo del mundo a taparla con tiritas y regarla con Betadine. Sobre todo, porque los andaluces no somos de lamernos las heridas, y es mejor responderles con un buen meme o con una ingeniosa ocurrencia que emplear el tiempo que no se merecen. Tengamos en cuenta, también, que todos los arrebatos y ofensas que padecemos, por nuestras tradiciones, acento o manera de entender la vida, proceden de la ignorancia, de la que lo mejor siempre es distanciarse y no tomarla en serio, vaya que sea contagiosa.

También creo, y es una percepción muy particular, que hay un puntito de envidia, y es que ser andaluz no es cualquier cosa. Nuestra tierra atrae, es evidente, y nuestra personalidad a nadie deja indiferente, tenemos ese algo distinto, único, y eso le gustaría tenerlo a muchos. Pero no, es nuestro, denominación de origen. Y tampoco olvidemos que también a nosotros nos gusta burlarnos de todo y todos, que en eso somos los que menos límites tenemos. Aunque de las fronteras del humor ya hablaremos otro día.