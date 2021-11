Un nuevo reto: 'Los populares del Magik'

Emocionado, algo asustado, ilusionado, muy contento, asumo un nuevo reto, que andaba dando vueltas en mi interior, desde bastante tiempo atrás: Los populares del Magik, mi primera novela juvenil que ha publicado la editorial Algar. Aún entendiendo mi oficio como un espacio de constante aprendizaje, de recorrer nuevos espacios, formatos y géneros, he de reconocer que me ha costado mucho dar este paso, ya que desde siempre me ha merecido mucho respeto la narrativa juvenil, al considerarla un género especialmente complicado, por el sector poblacional al que está dirigido. Tenía -y sigo teniendo- mucho miedo a eso que llamamos "enganchar al lector", y que siempre consideraré como el gran objetivo, y por tanto el triunfo, de cualquier escritor. Los adultos lo "soportamos" casi todo, somos muy pacientes -¿cuántas veces hemos finalizado una novela o película a pesar de sus desalentadores comienzos?-, y los más jóvenes tienen las cosas más claras: hay que conectar con ellos desde el principio.

En Los populares del Magik, a través de sus cuatro protagonistas principales, Isabel, Carlos, Paloma y Sergio, trato de poner el foco sobre lo que me atrevo a denominar como "Generación Netflix", y que no dejan de ser todos esos miles de jóvenes que están creciendo con el mayor acceso a la cultura, en cualquiera de sus manifestaciones, que se recuerda. Un acceso facilitado por el desarrollo tecnológico que les permite no sólo contar con la información en tiempo real, también con la posibilidad de visitar el museo que deseen sin salir de casa, poder escuchar toda la música compuesta hasta ahora, leer cualquier libro o ver series y películas de todas las épocas, como nunca pudieron hacer las generaciones que les precedieron y que contaron con numerosas trabas y dificultades para poder hacerlo, en muchos casos.

En gran medida, estos jóvenes se están aprovechando de esta coyuntura, y a pesar de sus cortas edades ya cuentan con una amplio bagaje y referencias culturales. En muchos casos, alejadas del canon tradicional, rabiosamente contemporáneos, lo que está creando y desarrollando un nuevo perfil de la cultura, muy conectado con la actualidad y con los nuevos lenguajes creativos. Es también Los populares del Magik una historia de amistad, de encontrar a semejantes, de sentirse identificado e integrado dentro de un grupo, así como de lo dura e ingrata que en ocasiones puede ser la adolescencia, por todas esas "circunstancias" que están tan presentes, y que se abordan en la novela, como pueden ser: la soledad, el bullying, los complejos, la aceptación, el sentirse excluido o el miedo al qué dirán. Y Los populares del Magik también supone la resolución de un misterio, un robo en el Magik, la tienda que congrega a los cuatro amigos y que, capitaneados por la intrépida Isabel Escalante -y que terminará siendo "amiga" de Carmen Puerto, sólo tienen que "conocerse"-, que en gran medida ha heredado las habilidades paternas, hacen lo posible por resolver. Y lo intentan recorriendo las calles y encontrándose con los personajes más característicos de su barrio, como MaCtías, el propietario del quiosco de hamburguesas, Rafa, el encargado del "bar de los padres" o Luisa, la chica que vende las figuras que realiza con las latas vacías que recicla. Un barrio y unos personajes que podrían ser muy similares con los que la mayoría de los jóvenes conviven cada día.

Este oficio mío a ratos puede ser ingrato, incluso esclavista, pero siempre es hermoso. Yo lo entiendo como un espacio para evolucionar, experimentar, crecer y probar nuevos géneros. Y por eso desde siempre he huido del escritor que repite la misma historia, una vez y otra, hasta convertirse en un ejercicio de estilo plano, permanente y vacío. La literatura ha de ser oficio, técnica y conocimiento de las palabras, pero también imaginación, emoción y búsqueda. Espero haber conseguido todo eso en este reto que ya intuyo como algo duradero y no circunstancial. Pero, sobre todo, Los populares del Magik es mi pequeño y sincero homenaje a la lectura, a lo que representa, a lo que nos supone cuando se instala en nuestras vidas. Es, aunque me repita, más vidas. Ojalá Los populares del Magik atrape a muchos jóvenes y sea una de las puertas de entrada con la que acceden al apasionante mundo de la lectura. Nada me gustaría más, y nada más gratificante.