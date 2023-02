En los últimos tiempos, siento una especial atracción por lo que podría definir como la geolocalización cultural, que no sé si es un término aceptado o aceptable. Con ello me refiero a cómo el lugar en el que vivimos condiciona la obra de los creadores, de las muy diferentes expresiones que podemos encontrar. La luz, colores, olores, sabores, acentos, tradiciones, jergas, temperatura o texturas que forman parte de nuestra rutina están presentes, de un modo u otro, en nuestras novelas, poemas, pinturas, películas o canciones. Una evidencia que no debería ser cuestionable, ya que el entorno forma parte de nuestra personalidad, se nos cuela dentro, queramos o no. Somos permeables, sujetos polucionados, contaminados, y empleo los términos en sus acepciones más positivas. El entorno y el tiempo que nos toca vivir condicionan nuestras vidas, seamos creadores culturales o no, es indiferente.

Soy de los que piensan que los escritores, y me adentro en el ámbito que mejor conozco, no tenemos obligación de nada, desde un punto social, educativo o moral, y sin embargo eso no supone que lo hagamos, en gran medida, aunque no lo pretendamos. Nuestra principal obligación, y hablo en primera persona, debe ser la de entretener a los lectores, ofreciéndoles un artefacto literario que sea capaz de aportarles algo diferente, distinto, a lo que pueda ser su día a día, a través de una trama y de unos personajes, por los que se sientan atraídos, por muy distintos motivos, por su ternura o por su maldad. Si además de eso somos capaces de pellizcar sus emociones, su curiosidad, crítica, reflexión o su memoria, bienvenido sea; no es un logro menor, precisamente. Todo lo contrario.

Andalucía está muy presente en la obra de miles de creadores, que la han contado, plasmado e interpretado desde multitud de perspectivas, alturas y distancias, a lo largo de los siglos. Pero mientras que en la arquitectura o en la pintura esta representación de lo andaluz, o de el ser andaluz, ha sido más habitual en nuestra historia, a los lenguajes creativos contemporáneos les ha costado mayor tiempo reflejar ese sentimiento de pertenencia, sin caer en los clichés, en los estereotipos o en la burla. Salvo algunas honrosas excepciones, hasta la llegada de Alberto Rodríguez, Rafael Cobos, Santi Amodeo o Benito Zambrano, costaba reconocernos como andaluces en las películas que supuestamente hablaban sobre nosotros. En Siete vírgenes, Astronautas o Solas sí que empezamos a encontrarnos frente a un espejo, ya que nos muestran una Andalucía y unos andaluces, sobre todo, reales, de carne y hueso, que podrían ser nuestras hermanas, amigos o nosotros mismos. No me cuesta reconocer que los narradores hemos tardado algo más, salvo la excepción de los denominados narraluces de los años 60 y 70, en dar ese paso. Hoy en la obra de Daniel Ruiz, Joaquín Pérez Azaústre, Pablo García Casado, Jesús Carrasco, Isaac Rosa, Eva Díaz Pérez, Braulio Ortiz Poole, Sara Mesa o de Juan Manuel Gil -no dejen de leer La flor del rayo- la Andalucía actual, y real, insisto, aparece con absoluta claridad, sin exhibicionismo, ni folklore, tal como somos.

Esta realidad se percibe muy claramente en la novela negra, donde los autores andaluces han pasado de ser testimoniales a ocupar un lugar preferente en el ámbito nacional o internacional. Y las tramas no decaen en su interés, todo lo contrario, por estar localizadas en Sevilla, Granada, Cádiz o Huelva, o porque sus protagonistas sean de Córdoba, Málaga o Almería, todo lo contrario, y las obras de Susana Martín Gijón, Benito Olmo, Fernando Repiso, Juan Ramón Biedma, Men Marías o Daniel Fopiani son un magnífico ejemplo. No sé si ha llegado el momento de los narradores andaluces, si se trata de una simple coincidencia o de un hecho que "tenía que pasar", pero la realidad es que dentro de unos años se podrá tener una imagen muy nítida de Andalucía gracias, también, o además, a las novelas que se están escribiendo en este tiempo. Una buena noticia, ya que no se trata de un concepción localista o reduccionista. Es hablar de lo que somos, lo que sentimos, contarnos, de lo más cercano a lo más universal, desde aquí, desde Andalucía.