No modelos

La semana pasada José Bretón fue trending topic (o sea, fue muy nombrado en Twitter), a raíz de la noticia que informaba de que uno de los disfraces más demandados de Halloween era el de Jeffrey Dahmer, el sanguinario y caníbal asesino en serie, de nuevo de plena actualidad por la serie y documental que se pueden ver en algunas plataformas televisivas de pago. Relacionaban a Bretón con la noticia, indicando muchos tuiteros que disfrazarse de Dahmer era más o menos lo mismo que hacerlo de Bretón o de Carcaño. Cuando leí la noticia, lo entendí como un bulo, claro, ya que no lo veo ninguna gracia al disfraz, pero mi sorpresa fue mayúscula cuando descubrí que se puede encontrar muy fácilmente, no excesivamente caro, y hasta con envío en menos de 24 horas. Con todas las facilidades. Habrá quien diga que disfrazarse de Dahmer es lo mismo que hacerlo de niña de El exorcista, de Jason o de Freddy Krueger, y no, no es lo mismo. Mientras los últimos son personajes ficticios, asesinos en la pantalla, que no han matado a personas reales, concretas, con sus familiares y amigos, que no debe hacerles ninguna gracia encontrarse por la calle con una banda vestidos igual que la persona que tanto daño les ha provocado. Y lo mismo pienso de posibles disfraces de Bretón o Carcaño, cero gracia, la verdad. Me ha costado mucho ver la serie de Dahmer, y no me he atrevido con alguno de los documentales que se han estrenado. No quiero saber nada más de este asesino. De hecho, reconozco que me he tapado los ojos en no pocas escenas, que me herían y dolían. Recuerdo con amargura el caso Bretón, y me recuerdo por aquellos días, coincidencias del destino, conduciendo por la autovía que une Córdoba con Huelva, con mis dos hijos sentados, atrás, en sus sillitas. Cuando empezó a esclarecerse el caso, contemplaba las gasolineras que me encontraba a mi paso con estupor. En alguna de ellas habría conseguido el "arma" de su delito. Y busqué los ojos de Bretón, esos ojos endemoniados, colmados de odio, en los conductores con los que me había cruzado, o con un transeúnte más, por las calles de Córdoba.

Jamás pude entender las cartas que recibió Miguel Carcaño, de admiración, que tuviera algo parecido a un club de fans, que gustara. Cada vez que escuchaba una noticia al respecto siempre me repetía lo mismo que me sigo repitiendo a día de hoy: algo no funciona. Algo no es como debiera. Con frecuencia recriminamos a los deportistas de élite, a determinadas series y personajes, con gran influencia entre los más jóvenes, que reproduzcan modelos, prototipos, comportamientos y hábitos que no son los más recomendables. Les exigimos una responsabilidad que, tal vez, no han negociado en ningún contrato, y para la que puede que no estén preparados, o sencillamente no les interese lo más mínimo. Aún así, casi les pedimos que sean referencias para nuestros hijos, y nos cabreamos cuando exhiben chulería, o sus suntuosas vacaciones, o realizan declaraciones que no debieran o se comportan con escaso decoro con sus rivales. Y sólo son deportistas, actores, concursantes o personajes públicos, sin ninguna obligación al respecto.

En ocasiones, descargamos sobre estos personajes públicos, sobre las instituciones o sobre los medios de comunicación responsabilidades que son de los padres. Cuando nuestros hijos van a la botellona no es culpa del Ayuntamiento, y si tienen ademanes chulescos, no es culpa de Cristiano Ronaldo o de cualquier protagonista de Élite y si hacen tal o cual cosa no es porque lo hayan leído en un periódico. Con esto no les elimino toda responsabilidad, que alguna tienen, pero en la educación de nuestros hijos, los padres ocupamos y copamos el protagonismo, como tampoco se lo debemos adjudicar por entero a los colegios. Los docentes llegan, como se suele decir, hasta donde llegan, y lo demás corresponde a los padres. Empecé este artículo hablando de disfraces de Halloween especialmente lamentables, y acabo hablando de educación, especialmente sensible. Una línea recta que toca recorrer, y acompañarles en el recorrido. Si vamos de la mano, tal vez no nos escandalizaremos en el futuro de ciertos comportamientos, que nunca pueden ser entendidos como modelos.