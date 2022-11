Cuando hablamos de pasarlo mal

Me aburre, detesto y asquea esa tendencia de los últimos meses que nos advierte de que lo vamos a pasar mal, muy mal, en el futuro próximo. Y da igual que acumules bajadas en la inflación, que salga el sol, que llueva, que tengamos los mejores datos de empleo en años, que Putin decida acabar con el conflicto armado o que Carlos Alcaraz sea el número 1 del mundo. Lo vamos a pasar mal, irremediablemente. Todos los días están igual, con el martillo pilón, dale que te pego, como necesitados de compartir y convencernos de ese futuro negro como la cueva más profunda. Indiscutiblemente, debe tratarse de una estrategia, pero todavía no acabo de entender el objetivo. Puede ser para que nos preparemos para lo peor, y que cuando no acabe siendo lo peor, y sólo sea la mitad de lo peor, nos digamos (aliviados y casi contentos) que no ha sido para tanto. Pues vaya los malos ratos que nos han regalado durante tanto tiempo. Puede ser, otra opción, que se trate de desestabilizar por desestabilizar, hacernos creer que otros lo harían mejor, y hay que echar a los que ahora nos gobiernan como sea. Nefasto y muy antipatriota, porque no todo vale por conseguir el poder (aunque llevamos años comprobando que sí todo vale por conseguir el poder). Puede que sea un vaticinio basado en fiables y estudiados cálculos económicos, incuestionables, y oye, eso es lo que hay, todo conduce a que lo vamos a pasar muy mal, pero que muy mal. Que sería el peor de los escenarios, por otra parte, que menudo tortazo después de los añitos que llevamos a la espalda. O puede ser, simplemente, porque a alguien se le ha ocurrido eso, y son muchos los que se han adherido a la teoría del mesías agorero, ya que estamos mucho más cómodos en el bando del drama que en el de la alegría (ya no digo la comedia). Pues que se dedique a resolver sudokus o sopas de letras el tal individuo, que no tiene ninguna gracia. Sin tener ningún dato objetivo, sólo mi optimismo como compañero de viaje, que lo prefiero al siempre cargante pesimismo, tengo la impresión de que la cosa no será para tanto.

Seguro que alguien, tras leer esto, ha respirado aliviado. Una, dos, tres, ocho personas, con eso me conformo, un pequeño triunfo, un poco de luz, entre tanta funesta predicción. Formar estados de opinión, lo llaman. Estados de opinión, tendencias, y demás, tan habituales hoy en día, y la mayoría nacidos del vientre de una criatura movida por la estrategia y los intereses. Esta mañana he escuchado que el azúcar ha disparado su precio porque Brasil, una de las grandes potencias mundiales, ha dedicado buena parte de su producción a crear energía. Vale. Todo es ahora energía, y vaya cómo lo estamos aprendiendo. El ejemplo del azúcar, según cuentan, se puede aplicar a casi todo, de una manera u otra. Y a continuación repiten lo del invierno duro, y yo me imagino como esos personajes desvalidos, en mitad de la nevada, que tanto le gusta representar a Disney en sus películas. Agradecería un poco de claridad, porque el pasarlo mal puede ser muy distinto según de quién hablemos. La familia que mete en su casa mil euros al mes no puede tener el mismo pasarlo mal que los que comienzan cada día 1 con siete mil en la cuenta. No puede ser lo mismo.

Porque ese pasarlo mal, y ya tenemos alguna experiencia, no es "todos lo vamos a pasar mal", porque no es lo mismo no tener que dejar de ganar, hay una abismal diferencia, que entiendo no necesito explicar. Ante esta tesitura, yo le animo a que se adhiera a mi optimismo. Memo, tonto, injustificable, sin un dato objetivo, pero yo creo que se vive mejor, que pronto a algunos le van a salir agujetas después de llevar tanto tiempo con el culo encogido. Un poquito de esperar a lo que realmente sucede, a que llegue el río para cruzarlo, y ya entonces decidiremos si nos ahogamos, nos damos un chapuzón o nos basta con unas botas de agua para seguir recorriendo el camino. Y es que no hay mayor verdad, que sufrir antes de tiempo, antes de que algo suceda, es sufrir doblemente, y para cuatro días que nos prestan no le dediquemos tres al pesimismo. Que no nos lo merecemos.