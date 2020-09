Por un 'green deal' cordobés

Hoy se celebra Greencities en Málaga, siendo la undécima edición que se realiza del Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana. Como teniente alcalde concejal de Infraestructuras y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, voy con la plena disposición de aportar lo que desde la Delegación ya estamos realizando, pero también con la ilusión de aprender cómo mejorar nuestra ciudad de cara a un futuro no muy lejano.

El objetivo de este foro es valorar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La última edición de Greencities reunió a más de 200 ciudades, además de a otros colaboradores como la Red de Iniciativas Urbanas (RIU), la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) y la Red de Ciudades de Ciencia e Innovación (Innpulso).

Las leyes de concesión de tierras de Morrill en Estados Unidos se consideran el primer gran new deal que existió. Posteriormente, Roosevelt aprobó su famoso new deal como solución para la crisis económica provocada por el crack del 29. Ahora, la Unión Europea acaba de aprobar el green new deal con el objetivo de impulsar la economía verde. Junto con estas medidas, se ha condicionado el gasto de la Unión Europea del Marco Plurianual financiero. Se debe gastar el 30% en acciones que favorezcan la lucha climática.

¿Y qué papel ocupan las ciudades en esta cuestión? Para mí, fundamental. En primer lugar, porque la meta 11 de dichos objetivos estima que las ciudades y las comunidades deben ser sostenibles. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que existe una relación directa entre la mortalidad y la contaminación atmosférica. Por eso, desde el Ayuntamiento de Córdoba ya se ha aprobado el documento director de las lineas de actuación para la mejora de la calidad del aire. En segundo lugar, porque la mayoría de los retos que tiene la humanidad están intrínsecamente relacionados con las ciudades. Entre ellos, se pueden citar la movilidad o el reciclaje movilidad. En ese sentido, la empresa municipal Sadeco está desarrollando una labor excelente.

En tercer lugar, porque la economía circular supone una oportunidad para los municipios, ya que se minimiza el coste ambiental de la producción de bienes y servicios porque se aprovechan materias primas ya elaboradas. Así se pasa del "usar y tirar" y se apuesta por alargar la vida útil de los productos. Además, la economía circular no solo afecta al consumo, sino que también lo hace con otros sectores como la construcción o la gestión del agua.

No solo es necesario, sino que es urgente, que desde las ciudades demos pasos firmes hacia la consecución de los ODS. No es luchar contra los efectos del cambio climático, que también, es aprovechar este riesgo como una oportunidad para mejorar uno de los principales problemas que tiene Córdoba, como es el desempleo. Según el Observatorio de la Sostenibilidad en España, se podrían crear más de un millón de empleos verdes en nuestro país. Las ciudades y las áreas metropolitanas representan el 60% aproximadamente del PIB mundial. Sin embargo, también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono mundiales.

Los municipios tienen un papel fundamental que jugar en esta cuestión y yo, como responsable de dicha Delegación, estoy firmemente comprometido para desarrollarla.