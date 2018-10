La gran deuda de Andalucía

Las zonas rurales tienen que afrontar demasiadas luchas en estos tiempos: la despoblación, la brecha digital, el deterioro de las vías de comunicación o el envejecimiento de su población, entre muchas otras. En realidad, todas ellas están relacionadas con el abandono que ciertos territorios de nuestra tierra sufren por parte de las instituciones. Y esta situación afecta especialmente, sin duda alguna, al eslabón más débil de la cadena: nuestros mayores.

La Ley de Dependencia, cuyo objetivo no es otro que el de reconocer la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un sistema que debería protegerlos, cuidarlos y otorgar dignidad a sus últimos años de vida, se ha convertido en un vehículo inútil para resolver muchísimos problemas gracias a los enormes recortes a los que se ha visto sometida en los últimos años. Si a eso le sumamos una burocracia deshumanizada, donde los plazos se alargan entre los doce y los catorce meses, y que afectan sobre todo a prestaciones como la ayuda a domicilio nos encontramos situaciones bochornosas que provocan que los mayores vivan los últimos días de su vida en condiciones deplorables tras haber trabajado toda su vida.

Uno tiene la sensación de que la Ley de Dependencia se creó para no cumplirla, porque no se dota de presupuesto, ni de recursos personales. La Ley puede tener muy buenas intenciones, pero sus expectativas son totalmente falsas.

Según datos del INE, en 2016, casi el 25% de la población de Los Pedroches está por encima de los 65 años. Y en el mismo año, según un estudio del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el movimiento natural de población entre los que nacen y los que mueren arroja un saldo negativo de 357, lo que nos lleva a un panorama desolador: la despoblación.

Una comarca donde los jóvenes se marchan porque no tienen oportunidades laborales y sus mayores quien se ocupe de ellos. Igual ese tercer sector, ese binomio entre jóvenes buscando empleo y necesidades de atención de una población envejecida, es una de las grandes soluciones que tenemos delante de nuestra cara para atender a nuestros mayores y dar trabajo a nuestros jóvenes, además de conseguir fijar la población a nuestro territorio.

Ayuda a domicilio, dependencia, residencias, salud, ocio y formación para nuestros mayores pueden ser unos excelentes nichos de mercado para los jóvenes en nuestra comarca.

En Los Pedroches, recientemente, hemos conocido algunos casos mediáticos de matrimonios que llevan juntos toda su vida y han sido separados de residencia por temas burocráticos. Ha tenido que ser la presión ciudadana y la aparición de sus situaciones en los medios de comunicación lo que ha hecho que, milagrosamente, las administraciones hayan encontrado rápida solución a sus problemas. Eso solo es la punta de un iceberg muy profundo en el que podemos encontrar miles de casos de personas en situación de dependencia y con unas condiciones de vida precarias.

Hace unos días hemos visto como Susana Díaz reconocía el estado de abandono que hay en zonas de Andalucía que están sin atender. Y lo hacía en clara clave electoral, como suele pasar con estas cosas, al anunciar nuevas plazas en residencias de estancia diurna y completa para los mayores. Decía Díaz querer que "el mapa de los servicios cubra todas las comarcas de nuestra tierra y que en cualquier comarca de Andalucía se atienda a los mayores". Y es que es evidente que no en todas las comarcas andaluzas se atiende correctamente a los mayores. En Los Pedroches, por ejemplo, nuestros mayores, gran pilar de nuestra población, están desatendidos y son muchos los casos de desamparo, viviendo situaciones al límite y sin poder acceder a las ayudas que la Ley de Dependencia tiene previstas para ellos por falta de medios de la administración competente, en este caso, la Junta de Andalucía. Sin duda alguna, el estado del bienestar tiene una enorme deuda con nuestros mayores. Una deuda que crece día a día. Si la población envejece y no se atiende nos encontramos con mayores cuidando a mayores cuando están para que los atiendan a ellos. Esa es la situación hoy.

Las personas mayores y dependientes merecen cuidado a diario y no solo con fines electorales. No se puede decir que hay 900 millones de euros en el presupuesto de la Junta de Andalucía para atender a los mayores y no gastarlos, pero sí sacarlos a escena a modo de precampaña con tal de arañar unos votos. Eso se llama mala política.