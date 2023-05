El próximo domingo tenemos una nueva cita con las urnas, toca elegir a nuestros responsables municipales, en esta ocasión –en buena parte de España, además, también tienen que escoger a sus gobiernos autonómicos–. Pero hablemos de lo nuestro (y ojalá cunda el ejemplo). Tal vez sea la política municipal la más complicada, por la cercanía, por la dedicación, por el contacto. A un presidente de gobierno o de una comunidad autónoma, como que los vemos más lejanos que a un alcalde, que con frecuencia nos podemos encontrar, y encontramos, a la vuelta de la esquina. Esta visión cambia, se amplía o se reduce, según el tamaño de las localidades. En cierto modo, y lo mismo le sucede a algunos concejales (según el área que gestionen), se es alcalde las 24 horas del día, como una especie de sacerdotes o médicos de lo público, y cualquier momento es bueno para abordarlos y transmitirles una sugerencia o queja, sucede. Se suele repetir con frecuencia que en las municipales votamos más a la persona que al partido por el que se presenta, aunque yo entiendo que se trata de una verdad a medias. Ni lo uno ni lo otro. Hay de todo un poco. Los ayuntamientos son, en muchos casos, la primera puerta que cruzamos en nuestra relación con lo público. Para más asuntos de los que podríamos imaginar y ojalá no tuviéramos nunca que descubrir la mayoría, ya que se ocupan de aquello que es urgente, y no admite demora. De lo inmediato.

En estas elecciones municipales, yo vuelvo a percibir que el discurso se dispersa, se difumina, como tantas otras veces, y al final acaba siendo como una antesala de las elecciones generales, y no debería ser así. Ahora toca hablar de lo que toca, que son todos esos asuntos que nos encontramos cada día nada más poner un pie en la calle, e incluso antes. Por eso yo me quedo con ganas de escuchar propuestas sobre modelos de ciudad, sobre abordar el turismo –¿dónde poner el límite?–, sobre planteamientos transversales de cultura o sobre cómo atender a todos los barrios, para que no sean los de siempre los que salen perdiendo, hasta en el reparto de las luces de Navidad. Porque una ciudad es mucho más que sus aceras, alcantarillas y farolas, que aún siendo muy importantes, no deberían ser el fin último de un ayuntamiento. Ciudades sostenibles, con una movilidad humanizada, verdes en todo lo que se pueda, porque es garantía de nuestra salud, gratas con sus habitantes. Porque con demasiada frecuencia nuestras ciudades nos son hostiles, no son precisamente cálidas, cómodas, y deberían serlo desde el primer momento. Pero para llegar a todo eso, para conseguir todo eso, o al menos intentarlo, hay comenzar por tener un modelo de ciudad en la cabeza. Un modelo que exponer ahora, cuando los diferentes candidatos solicitan nuestro voto, y no lo estoy escuchando. O no lo estoy escuchando con la frecuencia que desearía, por ese empeño de ser gregarios de sus líderes y de sus siglas, y no ser capaces de trasladar lo ideológico a las propuestas que nos afectan.

Porque, queramos o no, nos guste más o menos, todo es político, o debería serlo, desde cómo afrontar el urbanismo de una ciudad, hasta la distribución de los cuadros de un museo. De la misma manera que la mayoría de los objetos que nos rodean están pensados para los que somos diestros, haciéndole la vida un poco más difícil a los zurdos, las ciudades deberían ser espacios amables y adaptados a las necesidades de todos sus habitantes. Y es posible hacerlo y en gran medida no es un asunto de economía y sí de sentido común, tan escaso en este tiempo. Por eso en estas elecciones, las del próximo domingo 28 de mayo, no solo se dirime el calendario de fiestas locales, el color de los contenedores de la basura o el horario de encendido de las farolas, es el futuro de nuestras ciudades, de donde vivimos, lo que está en juego. Demasiado importante como para no concederle la trascendencia que se merece.