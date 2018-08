La ciudad de la luz que no se enciende

La burbuja empieza a agrietarse. Una vez más creímos que todo estaba resuelto, que nada era coyuntural. Pero los datos no mienten: el número de visitantes sigue cayendo, la ocupación hotelera se desploma y la problemática de los apartamentos de usar y dejar ha puesto en jaque la credibilidad del modelo de turismo tradicional. La respuesta sencilla es que Córdoba se visita en un día. Pero bien sabemos usted y yo que eso no es cierto. Nos hemos convertido en capital del Patrimonio Mundial de la Humanidad, gozamos de un amplio catálogo de servicios, una carta gastronómica sin igual y una personalidad hospitalaria con los que llaman a nuestra muralla. Quizá la solución esté en aterrizar nuestros objetivos a medio plazo, porque aunque no pase lo mismo con los aviones comerciales, las ideas sí tienen cabida en nuestro aeropuerto.

Sevilla tiene prevista una agenda de grandes acontecimientos inigualable. Destacan los premios Goya, los premios Max, el Global Summit CAPA Low cost-Long haul, el Foro Iberoamericano de la Federación Mundial de Ciudades Turísticas o el II Foro de Gobiernos Locales, entre otros. De momento no podemos competir contra eso, ni debiéramos. Tenemos que fijar el punto de mira en el mercado de los congresos medianos, de los encuentros de profesionales especializados y los eventos que Córdoba puede ejecutar con una garantía de éxito total.

Y hay que tener siempre presente que la organización es en vano si no va seguida de la promoción. Hay que hacer llegar a los cordobeses, a los andaluces, a los españoles y a los extranjeros lo que pasa en esta localidad. Reclamar la ejecución de un plan integral de turismo es una obligación ciudadana para que las distintas actividades que se llevan a cabo en Córdoba y la provincia tengan repercusión, al menos, nacional. La buena noticia es que contamos con estrategias elaboradas por expertos, como el Plan Estratégico de Turismo de Córdoba 2015-2019. La mala, que no tenemos gobernantes capaces de ejecutarlo.

La sensación de cansancio por una administración tardía de todos los asuntos municipales es algo generalizado. Que el propio gobierno local reconozca que la gestión no es su fuerte, por un lado, es un ejercicio de humildad, pero por otro no podemos obviar la repercusión que esto tiene en la vida de todos los cordobeses.

El turismo es un eje fundamental de la economía de la provincia, pero a diferencia de otras cuestiones, no admite errores. El visitante, tanto nacional como extranjero, es intransigente incluso con los imprevistos, por lo que la falta de planificación es algo que no perdona. Es en este punto donde necesitamos unas instituciones fuertes que luchen contra la estacionalidad del turismo y sean capaces de proyectar iniciativas a largo plazo que resulten atrayentes para creadores, artistas, profesionales, inversores, empresarios y viajeros.

La clave está en dejar de contemplar cometas fugaces para crear un cielo lleno de estrellas durante todo el año, de tal forma que el prestigio y reputación de nuestra tierra como anfitriona sean reconocidos de forma unánime por organizadores, promotores, visitantes y ciudadanos. No está mal, de vez en cuando, ponérselo fácil a quienes buscan el progreso de la que en tiempos de los Omeyas fue capital del mundo.