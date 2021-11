El canon Georgie Dann

No es frivolidad, es sinceridad: no creo que Georgie Dann haya tenido todos los homenajes y reconocimientos que se merece. Que tal vez no compuso ni una sola buena canción en su vida, bueno, está claro que su obra no pasará a la historia por su excelsa calidad musical. Evidente. Que tal vez se autoplagió, o se sampleó él mismo, en exceso. Sí, hay melodías muy "familiares" en muchas de sus canciones. Hablemos de ecos. Que tal vez el mensaje de sus letras no fuera lo suficientemente profundo, correcto o elegante en algunos momentos. Está claro, pero no justifiquemos la provocación cuando nos interese y la censuremos cuando nos venga en gana. Que sí, que hizo la música que hizo, eso nadie -con un mínimo de sensibilidad o cultura musical- puede negarlo, pero, ¿y lo bien que lo pasamos? A pildoritas, en momentitos concretos, de improviso, en aquella verbena de agosto, en ese cumpleaños por los 40 o 50 años de aquel amigo, en esa discoteca de playa, donde fuera, cuando sonó La barbacoa, El chiringuito o El bimbó. Y nos reímos de nuestros bailes o de los ajenos, porque nos atrevimos (a bailar), nosotros que somos más de barra que los grifos de cerveza, pero las canciones inclasificables de Georgie Dann lo conseguían. Y éramos felices, o lo fuimos, o nos lo creímos, pero todo vale en el saco de las emociones, tan escaso a ratos, tan ausente casi siempre, tan comedido, a casi todas las horas. Gloria eterna para quien consiga eso, ya sea una canción de Georgie Dann, una secuencia de Marvel, un poema de Cernuda, un fotograma de Jessica Chastain, un desmarque de Benzema, un gesto de Lola Herrera, un capítulo de Lemaitre o una acrobacia bajo la carpa del circo.

Desde que tenemos uso de razón, menuda expresión, nos tratan de inculcar el canon, tal y como en el pasado -y también en el presente- nos impusieron una moral. Esto es bueno, esto malo, esto merece la pena y esto no merece la pena. El canon, ese embudo que sólo su propietario sabe lo que cabe, lo que deja pasar, lo que permite transportar de un lado a otro. Y hay quien lo proclama con el megáfono que tiene más a mano, en su red social, en su trabajo, en su periódico, en su esquina de bar, donde sea, porque estos guerreros de la norma, de lo que "debe ser", como Houellebecq, amplían constantemente su campo de batalla, y lo trasladan a donde cabalgan, sobre sus caballos de tozudez. Si hubieran ganado desde siempre las batallas, seguiríamos en las cavernas, alumbrándonos con velas y antorchas, excavando la tierra con nuestras propias manos, no habríamos sido capaces de dar un paso adelante. Y no hablo sólo de cultura. Más allá. El todo. Si viviéramos conforme a sus dictados, desde que suena el despertador hasta que regresamos a la cama, nuestros días tendrían el pulso de una estatua de mármol. Y la misma temperatura. Días fríos, y grises y tristes, como lo son todos esos días automatizados, sin esa pequeña o gran escapada del guión previsto.

Nunca seremos capaces de devolverle a Georgie Dann todos los buenos momentos que nos ha deparado, y en ese carro subo a la Carrá, a las Grecas, a Boney M, a ABBA, y también a Terence Hill y Bud Spencer, a ET, a los Gremlins y a mil más que necesitaría medio periódico para poder citar. No nos pasamos la vida vestidos de Domingo de Ramos, tampoco como en la boda de nuestra hermana, abundan los días de vaqueros, de chándal y hasta de andar en calzoncillos. Y desnudos, como los hijos de la mar. No todos los días hay salmón en la mesa, seguro que las patatas ganan la batalla de la báscula. Mi primera intención fue la de escribir sobre las pensiones, sobre si tendremos que trabajar hasta los 85 años y sin saber cómo, o puede que lo sepa, se me coló Georgie Dann, que es infinitamente más divertido. Entre analizar una décima más o recordar la letra de La barbacoa no tengo duda. Y así con todo, a la caza de esos momentos que son mágicos más allá del canon.