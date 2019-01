El cambio de la economía andaluza

Que la economía andaluza necesita un cambio de rumbo parece que no lo pone en duda nadie. Sólo hay que ver los datos comparativos con el resto de las comunidades. Llevamos años peleando por el ultimo lugar en casi todo y ganamos la mayoría de las veces.

Desde un punto de vista económico, creo que se debería incidir en algunos aspectos:

1.- El modelo productivo andaluz se basa, fundamentalmente, en el sector agrícola, turístico y construcción. Estos sectores, siendo importantes, tienen unas deficiencias destacables. Son fundamentalmente de carácter temporal, por lo que sus trabajadores también lo son. Tienen pocas posibilidades de realizar inversiones en I+D+i por lo que la productividad es muy difícil de que crezca. La mayoría de las empresa son pequeñas o muy pequeñas con baja capitalización y pocas posibilidades para exportar. El empresario no está suficientemente formado por lo que carece de los conocimientos para mejorar sus empresas.

Todo ello, temporalidad, baja productividad y empresas pequeñas dan lugar a trabajos temporales y bajos salarios, sin formación y con muy poco futuro.

2.- La economía se encuentra tremendamente intervenida por la administración, con una imposición excesiva. Una economía eficaz debe estar regulada, no intervenida. La intervención de la administración implica empeorar la adjudicación de factores. Esta intervención se ve perjudicada, además de por el exceso de normativas a cumplir, porque los incentivos se realizan a base de subvenciones. La subvención crea discriminación, suele ser subjetiva y poco efectiva, dando lugar a posibles corrupciones. Además la subvención crea competencia desleal entre empresas al recibir unas ayudas que las otras no tienen acceso y "adormece" la capacidad del empresario creando muchos alrededor de ellas sin capacidad de crear riqueza.

3.- Cuando una economía es de carácter temporal, con baja productividad, con bajas inversiones, con mucha rotación de personal, con pequeñas empresas, las compañías compiten en base a costes y al ser empresas intensivas en mano de obra el mayor coste es el empleado que sufre sus consecuencias.

Un cambio en el modelo productivo se hace necesario. La Administración debe eliminar todo aquello que suponga intervención sobre cualquier sector, pero debe regular estos de una forma sencilla, lógica y sin excesivas normas.

El empleo nace, crece y se desarrolla en la empresa privada. Quien no entienda esta máxima, nunca saldrá de los lugares del subdesarrollo. La empresa debe de tener libertad de actuación, dentro de unas normas no intervencionistas y asumiendo unos costes fiscales y administrativos y sociales que no impidan o coarten su crecimiento y su expansión.

Por situación, por geografía y por capacidad creativa, los sectores de futuro sobre los que se debe incidir deberían ser: El sector logístico. Andalucía es la puerta de entrada de Europa desde América y África. El sector industrial, donde se debe incluir el gran potencial de la agroindustria que posee la comunidad, y el sector tecnológico donde Andalucía, a pesar de los pesares, ya demostró y sigue demostrando su gran capacidad de futuro.

En fin, un modelo económico, regulado pero no intervenido, con incentivos que eliminen costes innecesarios y tiempos largos, dejando hacer, fomentando el trabajo a largo plazo incluyendo la formación de los trabajadores, por lo que la FP es básica, y con una imposición que no cree discriminación ante otras regiones, sea sencilla y la recaudación se use, fundamentalmente, para gestionar los grandes objetivos: sanidad, educación y justicia. Realizando inversiones capaces de estructurar la totalidad del territorio, de las ocho provincias.

No podemos seguir peleando por el ultimo lugar, ni permitir que nuestros trabajadores sean los peor pagados del estado, ni que nuestros jóvenes bien formados tengan que emigrar de su tierra, ni que nuestros empresarios decidan abandonar sus ilusiones de crear riqueza y deseen convertirse en mantenidos de la administración. Andalucía tiene capacidad, tiene originalidad, tiene mucha gente formada, tiene ganas de hacerlo… sólo se debe de permitir que ese muelle que ha estado tanto tiempo plegado por la Administración se libere y, como dijo alguien en su momento "no nos reconocerá ni la madre que nos parió".