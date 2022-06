Ahora que voy cumpliendo años, afortunadamente, cada día pienso más en la vida, en su significado, en lo que hacemos, en cómo nos enfrentamos a ella. Y no se preocupe, que no voy a hablar de la muerte, que es algo, o alguien, que aún contemplo desde la lejanía, como si no fuera conmigo. Los años pasan, y de momento no los noto, no me pesan. No me duelen. El día de mi cumpleaños no es un día de luto, ni me siento triste, ni nada por el estilo. Me sigo alegrando, por cumplirlos, por estar. Y sí, quiero vivir muchos años, que no es lo mismo que durar muchos años, que es algo que no me llama especialmente la atención. La vida entendida como una fiesta, como una celebración, que se disfruta y merece la pena mientras puedes seguir llenando tu copa y brindar con las personas que quieres. Por eso todos los brindis son pocos, nunca nos cansemos de hacerlo. Como tampoco se cansa de ganar, a pesar de su pie, el bueno de Rafael Nadal. La palabra leyenda o mito empiezan a sonar huecas a la hora de definirlo. Esta pasada semana he disfrutado, he vuelto a hacerlo, con Nadal, ganando su 14 Roland Garros. Este Nadal de 36 tacos que le clarea el pelo, que ya no tiene esa mata veintiañera, muerde con prudencia la copa de los mosqueteros, y hasta cojea cada mañana, con achaques por una lesión de años, posiblemente heredada. El mito tiene sus grietas, como las tenemos todos. En cierto modo, el coloso, el héroe, se ha humanizado. Tal vez por eso ha sido el Roland Garros que más he disfrutado y emocionado, como espectador. Nadal es nuestro Clint Eastwood, con raqueta en mano. Y París es el garaje donde esconde su Gran Torino, la gloria de los años anclados en un mismo tiempo, como si fuera un Dorian Gray que gusta de desfilar y seducir sobre el anaranjado albero francés. Pasaron como un relámpago las celebraciones de los 14 torneos conquistados, de niño a este nombre que se duele de su pie y que lo duerme, como si se tratara de un enemigo que se ha colado en su propio cuerpo.

Los escuché por primera vez en casa de un amigo, finales de los ochenta. Lo recuerdo perfectamente, nos llamó desconcertado, nervioso y maravillado al mismo tiempo. Y la aguja cayó sobre un vinilo titulado Apetite for destruction, de unos tal Guns and Roses. Como unos Stones asalvajados, como una heavies refinados, y algo más calmados, su música no tardó en colarse muy dentro de mí. Treinta y cinco años después de ese descubrimiento, por fin he podido verlos en directo. Algunos son ya sesentones, más de una tripita asomó en el escenario, los giros ya no son tan portentosos y atómicos, pero el sonido de sus guitarras, sobre todo procedente de la del siempre melenudo Slash, sigue siendo inconfundible. Y Axl Rose mantiene en su voz la solvencia y potencia de la juventud. Tras una vida de leyendas y excesos, de acaloradas discusiones y separaciones temporales, ahí siguen, contemplando a las chicas hermosas que pasean junto a la hierba. Y sólo una semana antes, leyenda de su propia leyenda, tuvimos la oportunidad de tener en nuestro país a los Stones, que siguen desafiando todas las leyes, salvo las de las emociones. Siguen contando con la capacidad de ofrecer un espectáculo de primer nivel, a la altura de su historia y reputación, que no es poco.

Me reencuentro con los años pasados, a través del presente, porque siguen estando. Nadal sigue agarrado a su raqueta y Axl y Slash no se han bajado nunca del escenario. El mallorquín se ha sumado al batallón de los roqueros, y ya no son sólo ellos los que nunca mueren. Sentado en mi asiento, contemplando a Guns and Roses en directo, fui feliz, aunque sea feo decir esto, que la felicidad debe ser una inalcanzable utopía. Pues yo a veces la siento, o tal vez se trate de un sucedáneo muy resultón, de un imitador perfeccionado, como esa malta que te alivia de la adicción al café. Los años pasan y las emociones siguen intactas, esa es la buena noticia en cualquier caso, en la portada que aparece en el periódico que escribo con los latidos de mi corazón. Y de momento, no pesan, los años, tampoco los latidos. Cuento las velas, sin esconder la cifra, y vuelvo a brindar. No quiero dejar de hacerlo.