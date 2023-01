¿cuántas primeras veces recuerda? Las que se puedan decir, claro, que no quiero poner a nadie en un aprieto. Seguro que bastantes, si activamos nuestra memoria, esa maquinaria tan compleja, y a ratos ingobernable. Busque ahí, sí, por donde suena aquella canción de Spandau Ballet, sí, siga hacia adelante, hasta aquella plaza con sol de invierno, esa misma, era un coche rojo, con tapicería en negro, sí, ese coche, y aquel desayuno de vuelta a casa, cree recordar que fue el primero, de muchos, pero ese fue el primero. ¿Recopilamos primeras veces? La primera fiesta de la primavera, el primer día de clase, la primera vez que vimos el mar, la primera vez que salimos solos de casa, la primera vez que hablamos por un teléfono móvil, la primera vez que montamos en bicicleta, el primer trabajo, el primer sueldo, la primera vez que viajamos en avión, la primera vez que besamos a otra persona, la primera vez que condujimos, la primera vez que probamos el helado de chocolate, la primera vez que dijimos te quiero… Y podríamos seguir ampliando la lista, que es tan particular como distinta, cada cual aglutina sus propias experiencias, que cataloga y contabiliza sin orden ni control, sin lógica. Las emociones y los recuerdos cuentan con su propia cadencia y disciplina, se organizan más allá de nuestros propios deseos. Recuperar todas esas primeras veces que acumulamos en nuestras vidas, o las que más nos han marcado, es un ejercicio memorístico y sensorial que oxigena el presente. Primeras veces colmadas de sensaciones, de emociones, de energía, de electricidad, tan instantánea como febril, momentos que nunca terminan de evaporarse en la caldera de los recuerdos, que siguen estando, como poso de lo que fuimos, y de lo que somos. Hoy no quiero recuperar esas primeras veces fatídicas, aliadas con el dolor, que ojalá nunca tuviéramos que padecer. Están sí, y es bueno asumirlas, y no ignorarlas. Parte de la balanza.

Los años van tachando las primeras veces, el primer coche, la primera hipoteca, el primer hijo, confabulándose con la rutina y lo cotidiano. En ocasiones, sobrepasados, no conscientes, menospreciamos las primeras veces que siguen llegando a nuestra vida, porque la lista se amplía, y sigue, y sigue, hasta el fin de los días. Tal vez por eso me apasiona seguir de cerca las primeras veces de mis hijos, las contemplo desde la distancia y me es imposible no viajar en el tiempo, sin necesidad de un Delorean, para recuperar las mías. Las primeras veces de nuestros hijos, inevitablemente, tienen que ser muy diferentes a las nuestras. Ley de vida, evolución, matar al padre, escoja la expresión que más le roce la piel, o que menos le escueza. Cada día tiene sus asuntos, cada época sus propias sentencias y personajes, un ADN de tiempo y recuerdos que se repiten desde la indefinición. No tratemos de que las nuevas primeras veces cuenten con los mismos resultados y experiencias que nosotros vivimos, porque eso sería atentar contra lo inesperado, contra el presente que pasa de largo. Errando vagabundo, en una ruta que no viene marcada en ningún mapa o atlas. Que cada cual, sus hijos o los míos, los que han de venir, señalen sus propias coordenadas, que con toda probabilidad no sabremos nunca interpretar. Afortunadamente.

A este 2023 recién estrenado le pido, le ruego, que me ofrezca nuevas y más primeras veces, el poder seguir disfrutando con esa vigorosa energía que nos estremece, que nos sobrecoge desde una felicidad desconocida, rara. A 2023 le pido que me siga emocionando, desde el más pequeño e inesperado detalle, o mediante esa primera vez ampulosa, que nunca podríamos haber imaginado. Que el asombro por lo desconocido, por lo imprevisto, sea la luz y la energía de cada día, y que lo previsible quede lo más lejos posible de mi vida. Ojalá un año plagado de primeras veces, o de las sensaciones que las acompañan. Y tengamos en cuenta que muchas primeras veces necesitan de renovación, de actualización, de reciclaje, para seguir estando vivas, con latido. Para volver a sentirlas como si fueran la primera vez.