Todavía no he encontrado mi asiento perfecto cuando viajo en tren. En ventanilla tomo buenas fotografías, se disfruta más de los paisajes, cierto, pero tienes que molestar a tu compañero de viaje cada vez que quieres moverte. En mesa, si el asiento de enfrente está vacío es muy cómodo, y además puedes escribir con mayor facilidad, tienes más espacio. Yendo a la contra del sentido de la circulación, puede ser muy fastidioso. O sea, todos los asientos que puedes ocupar cuando viajas en tren tienen sus propios matices. Tampoco son tan graves los inconvenientes.

Dicen que todo tiene su parte negativa, o menos agradable, y no iba a ser viajar en tren una excepción, por lo que parece. Ya los viajes en tren son más previsibles, más formales, más todo en su hora y como debe ser. Creo que lo he contado en alguna ocasión, formé parte de una banda de rock en mi juventud. Sí, también. Lo pasé muy bien, y podría haber sido, pero no fue, las cosas que pasan. En ese tiempo, utilizaba el tren con frecuencia, sobre todo por las noches de los fines de semana cuando regresábamos después de una actuación. No recuerdo mayores esperas. Miraba a lo lejos, a la oscuridad, buscando la luz de la locomotora y no la encontraba. El somnoliento funcionario de la estación de turno no tenía respuestas a ninguna de nuestras preguntas. Viene con retraso, era la frase más repetida en aquellas noches de rock y esperas. Viene con retraso. En esas noches me acostumbré a esperar, y entendí que puede ser útil, esperar, si sabes emplear el tiempo en algo más que no sea solo esperar.

La alta velocidad nos ha traído muchas cosas, y la mayoría buenas. El tiempo, ha reducido las distancias, la puntualidad, las comodidades de asientos confortables, pero también otras menos buenas. Esas conversaciones a todo volumen que no le interesan a nadie, el precio y los golpes en el codo si lo sacas fuera del asiento (cuidado con eso). Y también nos ha dejado sin ver las poblaciones a nuestro paso. Los trenes de antes, que siguen siendo los trenes de ahora, porque no se han evaporado, te permitían descubrir nuevos lugares, disfrutar de paisajes, que ahora la velocidad difumina a su paso. No podemos tenerlo todo, dicen. Mis viajes en tren no son tiempo perdido. Leo, me informo, tuiteo y escribo, como ahora mismo estoy haciendo. En los trenes, al igual que en los autobuses, he raptado a algunos de mis personajes. Sus gestos, sus miradas y reacciones, sus expresiones, y también todo aquello que he tratado de adivinarles.

De niño me gustaba inventar las vidas de los que me rodeaban, aquellos que veía por primera vez, y en más de alguna ocasión tuve la tentación de preguntarle a alguno de mis observados si había acertado en mi vaticinio. Puede que así, en un tren o un autobús, comenzara mi pasión por fabular, por inventar vidas ajenas, a partir de la nada, o de muy poco. Solo una imagen.

Me habría encantado haber hecho de jovencito un Interrail, recorrer Europa solo con una mochila, pero nunca lo hice. Recuerdo a aquellos chavales rubios llegar desorientados a la vieja estación y sentir algo parecido a la envidia. Y mucha curiosidad. Yo quería ser uno de ellos, y leer libros de Kafka en el tren y comprar un bocadillo de mortadela en una tienda de ultramarinos. Cada vez que subo en un tren, en la actualidad, sacó a pasear al niño curioso y aprendiz de adivino para que rastree a su alrededor. Por la ventanilla veo paisajes acelerados, pero las voces siguen permaneciendo dentro, entre los asientos, susurrando a un teléfono móvil, en ocasiones. Ya estoy en el tren, en dos horas nos vemos, dice un chaval cerca, con los ojos iluminados. Y eso puede ser el inicio de una gran historia. Las escenas siguen llegando. El viaje, el viaje dentro del viaje, continúa. Y no finaliza cuando el tren se detiene.