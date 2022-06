La historia y la literatura están llenas de traidores, de personajes sobre los que caen las miradas reprobatorias, odiados por todos, escarnecidos en la plaza pública y descendidos a los infiernos del desprecio general. Los traidores prototípicos son los que venden a los suyos, entregándolos en manos del enemigo, los que decidieron apostar por un bien supremo: el suyo propio. Y se despojaron de ataduras morales, gozando en el ejercicio de su traición. Esos malos, malísimos -tan necesarios para todos-, invariablemente están ahí. Siempre necesitaremos a los héroes, a los personajes que señalan caminos, que orientan y nos muestran ejemplares formas de actuar. Pero, también necesitamos al malo, al traidor.

El caudal de los hechos avanza sorteando los meandros de la historia, gracias a la dinámica motora que genera esa continua disputa entre los buenos y los malos, el bien y el mal. ¿Cómo podríamos apreciar la brillantez del yelmo del héroe, la prístina blancura de sus principios y de sus hechos sin el imprescindible cotejo del aborrecible traidor? La integridad moral, la lealtad, la bonhomía, la capacidad sacrificial de Miguel Strogoff brillan más intensamente sobre el fondo de la maldad de la traición de Iván Ogareff.

La traición ha sido siempre muy mal vista. Los antiguos romanos distinguían entre el "perduellis", el mal guerrero, traidor enemigo del país que surge de su mismo seno para cometer la "perduellio", el peor delito de traición posible, la alta traición; y el "hostis", que era el enemigo externo, el natural, del que había que recelar por sistema. Dante, en su Divina Comedia, dividía el Infierno en nueve círculos, Y, precisamente el noveno, el más profundo, era el destinado a los traidores.

Atrae, sobre todo, nuestro interés los perfiles de malvados bocetados con trazos gruesos, los malos de entrecejo poblado, de mirada torva, de voz grave y de gesto destemplado. Preferimos al traidor hiperbólico que nos hace sentirnos en el lado bueno, sin titubeos que nos distraigan indebidamente. Nos desazona el hoy traidor que ayer compartía nuestra mesa, nuestros divertimentos y nuestras adversidades, formando parte de la tribu e indistinguible, en apariencia, del resto de sus integrantes. Por ello, precisamos adornarlo de esos atavíos oscuros de la perversión, del lado oscuro. Luzbel pasa a ser Lucifer, el ángel caído.

Las más de las veces, el traidor actúa persuadido de la corrección de sus actos, llevado por un deseo inconsciente de justificación de su conducta. También la Historia nos ha dado ejemplos en los que se produce la conversión formal en traidor del diferente, de quien no responde a los parámetros de lo políticamente correcto que la coyuntura social decide delinear bajo criterios patrióticos, ideológicos, culturales o económicos. Por eso, la perspectiva termina definiendo subjetivamente al actor de la traición.

Si a los libertadores americanos, Simón Bolívar o José de San Martín -auténticos héroes para varias naciones iberoamericanas- les llamásemos traidores recibiríamos, sin duda, algo más que críticas desde el otro lado del charco. Pero, si le preguntásemos a sus compañeros militares del ejército español, del que formaban parte como oficiales de alto rango, cómo calificarían a sus antiguos compañeros de armas que terminaron volviendo las suyas contra ellos, creemos que no dudarían un segundo en calificarlos y no como héroes. Recordemos, como decía George Orwell, que la historia la escriben los vencedores.

Mas, se ha objetado tradicionalmente que no todo engaño es una traición. Cambiar de opinión, como consecuencia de un sincero y honesto proceso de reflexión, tampoco lo es. Nos cuesta entender que las grandes verdades no son tan grandes ni tan pétreas. Al ser humano le interesa ordenar las ideas de forma categórica. Nos sosiega la tranquilidad de los departamentos donde disponemos organizadamente los conceptos y nos perturban los perfiles indefinidos, las zonas de incertidumbre. Decía la gran María Zambrano que una de las funciones de los conceptos es tranquilizar al hombre que logra poseerlos. Entendía que en la incertidumbre que es la vida, los conceptos son límites en los que encerramos las cosas, zonas de seguridad en la sorpresa continua de los acontecimientos. Ahora bien, el honrado razonamiento intelectual, la valiente actitud crítica, descartar la conversión de las ideas o las creencias en posesiones a defender, no puede identificarse con el relativismo. Erosionar los principios que sostienen el espacio común de respeto, donde podemos ser más libres, tras la máscara y el amparo de aquellos mismos, para devastarlo, esa es la verdadera traición.

Necesitamos creer aquello que decía Calderón de la Barca: "Siempre el traidor es el vencido y el leal es el que vence".