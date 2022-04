Tiempo de torrijas

El otro día tomaba café en un bar y, en la mesa de al lado, un señor de unos sesenta y tantos años, tras apurar un café más oscuro que la cueva de un oso dormilón, a la pregunta de si había notado mucho la subida del combustible, su respuesta me pareció deslumbrante: En nada, yo sigo poniéndole al coche lo mismo que desde hace años, 20 euros. Tal cual. 20 euros y a circular. No sé si fue una exageración, una broma o una pose, pero lo cierto es que no me dejó indiferente. Tal vez esquivar los problemas, convertirlos en un meme, ignorarlos deliberadamente, no sea una gran estrategia. Estoy convencido de ello, y hasta puede que estemos hablando de una pésima estrategia, no me cabe duda. Pero tampoco me cabe duda de que sumergirte en ellos, como si fueras el relleno de una gelatina, y dejarte ahogar, envolver, alimentar y fusionarte con ellos, vivir constantemente en los problemas, es una estrategia infinitamente peor. Y puede que me quede corto.

Desde hace un tiempo vivimos en tiempo de problemas, o eso nos hacen creer. Aunque si rebusco en mi memoria, ¿cuándo fue el tiempo de la calma? Pero no retrocedamos, y vamos con lo que estamos, que es el hoy. Y el hoy está repleto de problemas, que nos afectan en mayor y menor medida. La pandemia que prosigue culeando, como una de esas lombrices que siguen con vida aunque las hayas troceado cien veces; a Putin que le da por saltarse la torera todo lo escrito y, sobre todo, la moral, la ética y la razón, para colarse en Ucrania; y los precios, sí, los precios, que eso es algo que estamos notando todos, en mayor o menor medida. Obviamente, como sucede con casi todo, los que tienen menos son los primeros en notar esta escalada de los precios. Porque desde llenar el depósito del coche, encender la luz o el brasero, comprar un litro de aceite o un kilo de tomates, todo está más caro, y hasta muchísimo más caro. Y cuando cuesta alimentarse, y te lo piensas, y te ves en la obligación de renunciar a ciertos alimentos, así como a encender la calefacción o mover el coche, eso es un problema, y gordo.

Problemas con todas las letras, seamos realistas. Y en esa realidad viven ya su presente muchísimas familias, muchas. Y eso no hay quien lo discuta. Pero también hay quien entiende, o considera, o vaticina, que este tiempo inflacionista por el que atravesamos en algún momento puede serle un problema, y ese presentimiento lo trae al presente, convirtiendo el problema futuro en un problema, y hasta en un problemón, de hoy. Y como se suele decir, cuando lleguemos a ese río, ya lo cruzaremos, y ya veremos si lo podemos cruzar, si podemos atravesarlo a nado, o buscar un puente, o darnos la vuelta. Vivir en una posibilidad de problema como si ya fuera real, seamos sinceros, tampoco es vida. Y no estoy haciendo un canto a la imprudencia, tampoco a la vida loca, sencillamente a la sensatez. A la mesura, que es eso, evaluar lo que es urgente, tener en cuenta las posibilidades, lo que puede ser con lo que tal vez sea y con lo que seguro va a ser. O sea, vivir lo mejor que uno pueda hasta que ese río se cruce en nuestro camino. Yo me aplico la filosofía de ese señor que todas las semanas, esté al precio que esté, le pone 20 euros de combustible a su coche, que me ha parecido que esconde una gran filosofía en su interior. Lo voy a aplicar a las torrijas, que ya el pasado viernes hice las primeras. 20 euros en torrijas, ya sean hechas en casa o compradas, y las que caigan, pero habremos comido torrijas. O sea, lo que tengamos, poco o mucho, hay que disfrutarlo, y cuando no tengamos, nos tocará llorar o buscar donde encontrar más.

Y no estoy hablando solo de dinero, que es importante, ya lo creo, pero no es lo más importante. (Y cuando lanzo este tipo de reflexiones es cuando más me delato como gran tieso). Para mi la Semana Santa, como la mayoría de nuestras fiestas, tiene sus propios sabores, su gastronomía, y me gusta explorarla, o mejor dicho recuperarla, porque las deconstrucciones de potajes o torrijas no me van. Para 20 euros que tengo, que me sepan como siempre.