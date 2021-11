Tiempo de alúas

Parafraseando a Nacha Pop, me asomo a la ventana y veo a las alúas de ayer, esa plaga silenciosa y alada, cubriéndolo todo de negro y plata, como un manto sacado de una película japonesa para adolescentes con el pelo teñido de fucsia o de morado. Aunque ayer, ese ayer que pudo ser hace quince años, las alúas aparecían un tiempo antes, cuando el otoño llegaba en "su tiempo", y las castañas eran deseadas. Cuando el otoño era tiempo de aguas y aprendizaje del frío por venir. Puede que recordemos el clima del pasado como una utopía que nunca existió, como una odisea de termómetros, máximas y mínimas, de nubes y claros, de nieves y lluvias, en la idoneidad del canon. Porque, en realidad, nos gusta que todo tenga su canon: el flamenco, la tortilla de patatas, las alineaciones de nuestro equipo, la serie que vemos, el libro que leemos o la conducta del que tenemos al lado. Pero no es porque nos guste, es porque lo necesitamos: por temor, por carencia, por fragilidad, por todo un poco. Como un airbag para nuestra estabilidad emocional, un chupito de litio con el que seguir manteniendo la línea recta del funambulista. Me encontré de repente las legiones de alúas en la azotea, como también me encontré, o reencontré, con la propia azotea, tras un largo verano. Los mismos bloques clavándose en las nubes, la misma ropa tendida, y ese avión, que tal vez era el mismo, surcando el cielo. Los pájaros, los gorriones especialmente, disfrutan las alúas, son su marisco en su menú de cada año. Recuerdo los tarros con alúas de mi infancia, con papel de estraza humedecido para mantenerlas en perfecto estado. El reclamo, el cebo perfecto, para que los gorriones o los zorzales cayeran en la trampa. Ese tiempo, pasado, de "pajarillos" fritos, a la brasa o con arroz, que se topa con este presente que nos muestra este nuevo respeto por los animales.

Alúas, castañas, pero también granadas, las primeras naranjas, gachas dulces, chirimoyas o batatas, sabores que recuperamos cada otoño. Todavía mantenemos en el paladar el gusto de las gachas, quien las probara, claro -ay, que me quedé este año sin catarlas-, que nosotros las tomamos como postre, y bien dulces, mientras que en La Mancha, por ejemplo, son saladas y muy consistentes, que el tocino y el chorizo no le faltan. Recuerdo mañanas de cementerios y gachas, antes de que Halloween se instaurara como una fiesta más. Esperar a que acabasen con la escalera para subirse a limpiar las lápidas y los floreros. Eran mañanas muy frías, y no sólo en lo emocional, también según el termómetro, creo recordar. Es innegable que mantenemos, tradicionalmente, una estrecha unión con nuestros muertos, y que la mayoría de nosotros necesitamos de un espacio concreto donde llorarles, como si el dolor, el recuerdo y las ausencias entendieran de geografía. Como todos los años, hay quien ha protestado porque nuestros hijos, los más jóvenes, celebren Halloween, cuando no hay nada más español que adaptarse a todas las fiestas, ya formen parte o no de nuestra tradición. Y lo mismo que hemos adoptado a los CEO, el marketing, los tacos, el sushi y el Yellow Submarine, adoptamos el truco trato y hasta El juego del calamar, ya puestos.

Me asomo a la ventana y veo las alúas de ayer, y dale con este sampler facilón que se me ha metido en la cabeza. Pero es que muchas más encontré en la azotea, y como luego no tuve la previsión de sacudir la ropa las metí en mi casa. Se pegaron a los cristales, como queriendo huir, pero no se movían. Por suerte, no pican, o eso creo. Como tampoco deben picar nuestras gachas, salvo que seamos alérgicos a la miel. Este año no he hecho y me arrepiento, pero el horno lo llené de batatas, qué cosa más rica. Mi madre las hacía hervidas, con canela y limón, pero no me salen igual, y los recuerdos así no se deben distorsionar. Ya es otoño, sí, con sus sabores, sus aguas, su sequía, sus cambios de armario, y sus luces encendidas. La noche llega pronto, pero lo mismo sucede con el día. Ya es otoño, también con sus alúas, esas hormigas aladas que mueren para seguir viviendo, o algo parecido. Mitología de lo cotidiano, metáfora de nosotros mismos, la luz y la oscuridad, los días por venir, y el pasado que no termina de marcharse.