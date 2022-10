Es complicado fijar el lugar exacto, el momento, el comentario, noticia o imagen que propició el nacimiento de una novela. Con toda probabilidad, son un cúmulo de muy diferentes circunstancias y asuntos. Que se cuelan en el interior del novelista, y hacen prender la mecha. Hablemos de fuego. En Solo vive quien muere, que es la última entrega (tal vez en todos los sentidos) de la inspectora Carmen Puerto, una de las chispas llegó a través de la lectura de un poema de mi querido amigo Braulio Ortiz Poole. Un poema titulado Una mujer que muestra su verdad, y que concluye con los siguientes versos: Ya domarán los bastardos a la fiera, / pero antes, / como se limpia el barro / quien viene de la lluvia, / deja atrás la prudencia. Solo vive quien arde. Me resulta llamativo que, nuevamente, un poema sea esencial en la creación de una de mis novelas, anteriormente le debo a Raymond Carver (poeta) y su Bebiendo en la noche la gestación de El orden de la memoria. Una vez explicado esto, regresemos a Carmen Puerto. Cuando entró en mi vida, porque eso es lo que hizo, allá por 2015, desde el principio tuve claro que me acompañaría en varias novelas. Lo hizo en primer lugar en Los amantes anónimos, y cómo me tuvo que enganchar, cómo se me coló dentro, que a pesar del gran crack la volví a recuperar para El lenguaje de las mareas. Detallo para no iniciados en la materia. En 2016, apareció Los amantes anónimos, y el mismo día que lo hizo, creo que recordar que un 26 de noviembre, la editorial que publicó la novela se declaró en quiebra, en concurso de acreedores y en la más vil de las ruinas. Apenas llegaron unos cientos de ejemplares a las librerías. De repente, y frente a todas las ilusiones que me había hecho, todas las expectativas, me encontré frente a una novela publicada que no existía. Viva y enterrada al mismo tiempo.

Esto me supuso un tiempo prolongado de shock, alejado por completo de la narrativa, casi tres años, en los que no escribí una línea. Sin embargo, cuando me planteé volver, y a pesar de todo, tuve muy claro que Carmen Puerto vendría de la mano. Y así llegó El lenguaje de las mareas. Una novela que me costó mucho trabajo y esfuerzo, ya que debía presentar a un personaje que ya existía, que estaba publicado, pero que casi nadie había leído. El éxito de la segunda novela propició que Los amantes anónimos contara con una segunda vida, en una versión mejorada. Y ahora llega, este mismo martes, 11 de octubre, Solo vive quien muere. Una novela en la que cierro todas las puertas abiertas que dejé, premeditadamente, en las dos anteriores, además de ofrecerle la posibilidad a mi querida Carmen Puerto de saldar cuentas con su pasado. Un pasado que vuelve, como esas ascuas que creías apagadas, y se transforman en llamas cuando menos te lo esperas. Me despido de Ayamonte, de la Costa de la Luz, de las marismas que unen Isla Cristina con Punta del Moral -ese laberinto que tan pocos conocen-, con esta novela, y no puedo evitar tener una sensación de vértigo, porque no me cabe duda de que esa geografía, privilegiada, hermosa y salvaje, ha sido un elemento esencial en las tres entregas. Me voy con la satisfacción de que muchos lectores la han conocido gracias a ellas.

Solo vive quien muere tiene algo de despedida, el tiempo dirá si es solo eso o esconde algo más, y también de cerrar, de explicar, de terminar... En cualquier caso, he vuelto a disfrutar y padecer mucho con esta inspectora furibunda, malaje y lenguarona, pero inteligente e intuitiva como pocas. Jaime, Julia, Jesús, esas tres 'jotas' que le han acompañado desde el principio, están de nuevo en esta historia, en la que hay mucho de velocidad, vértigo, obsesiones, rincones oscuros, visceralidad e incertidumbre. Ha sido un viaje apasionante, tal vez el mayor y mejor que he tenido en mi trayectoria literaria y por eso deseo y espero que sea compartido. Suena AC/DC, el capuchino quema en la garganta, el ruido del montacargas, los cuadros de Alex Katz, los cigarrillos en la azotea, las reprimendas a Julia, la libreta de pastas verdes, los lápices rotos en dos trozos, las fotografías bajo el cristal, las noches de pesadillas… Sé que voy a echar, mucho, todo esto menos. Por eso no quiere cerrar del todo la maleta, ni le voy a decir adiós. Espero que nos volvamos a ver, Carmen.