Primavera, alergia y hormonas

Parece que no cuadra bien, que encaje a disgusto, que la primavera, y por tanto el Día de la Poesía, lleguen un lunes, pero los lunes también tienen derecho a ser. Si no existiera el lunes, el odiado sería el martes. Pura lógica. El que lloviera ya es otra cosa, hasta mágica en este tiempo de sequía, además de ser muy primavera. Esos días sin pronóstico, que se empeñan en acabar con la reputación hasta de los meteorólogos más experimentados. Tiempo de incertidumbre, y eso que con la primavera, a priori, nos llevamos bien. A pesar de sus lluvias y, sobre todo, sus alergias. Me quedé impresionado cuando leí que todos, absolutamente todos, somos potencialmente alérgicos. El que no lo sea es una simple cuestión de geografía y estadística. Porque puedes ser alérgico a una pimienta que sólo se cultiva y consume en Nepal, a una planta colombiana o a un grillo que sólo vive en Somalia, pero si nunca llegas a estar en contacto con los citados elementos, si no viajas a esos lugares, nunca llegarás a desarrollar tu alergia. Por esa teoría, la globalización perjudica, y de qué manera, a los alérgicos, acercándonos lo desconocido. Aunque en la globalización, compartimos y nos dejamos seducir, en gran medida, por lo conocido. En realidad, la globalización tira mucho de los "hits". Yo soy un alérgico moderado, algunos días de estornudos y de paladar arenoso, y poco más. En muchas facetas de mi vida, no soy nada moderado, lo reconozco. En amar, nunca, por ejemplo. Racanear o moderar el amor es la mayor demostración de egoísmo que podemos contemplar. Los soberbios, por ejemplo, son muy moderados en su amor hacia los demás. Parece que ese quererse tanto, el llevar una vida dedicada al onanismo, de los pies a la cabeza, es incompatible con amar a los demás.

Luego contamos con esas alergias que no tienen una pastillita que las calme. Son alergias sin contacto, o mediante un contacto mental, o simplemente visual. Alergias capitales, como los pecados, nomenclaturas a tener en cuenta. Qué cosa las alergias, dicen que expresión singular y significativa de eso que llaman sociedades avanzadas. Definamos sociedades avanzadas. Eso es otro tema. Estamos tan bien cuidados, tan protegidos de todo, que cualquier cosita nos afecta. Estamos tan limpios, tan neutros, que cualquier elemento mínimamente extraño o peligroso nos fastidia. Esa es la teoría.

También puede ser que se trate de una escala de valores o de dolores, y si no tienes ni agua caliente ni electricidad, no echas en falta el wifi. O el wifi no es una prioridad. Nuestro cuerpo también cuenta con sus prioridades. Y abre las puertas si así lo considera y estima. La primavera tiene un componente poético, por aquello del día, también por las habituales ferias del libro, pero también lo tiene juvenil. Yo recuerdo en este tiempo la vida en los parques, estar tumbado sobre la hierba. Y las barriladas, que en mi pasado formaban parte de una poética eléctrica y gaseosa. Hormonal. Las hormonas son muy primavera, en gran medida, ¿quién no se ha enamorado una primavera o ha descubierto el sabor de un beso? Hormonas y poesía, esa combinación.

Hemos cambiado la hora, otra vez, y la luz gana de nuevo la partida, tras esas tardes oscuras de los últimos meses. Todos los años me cuentan los beneficios y perjuicios de este toquetear las manecillas del reloj y todos los años me mantengo en la duda. Tampoco sé cuándo dormimos más o menos, esa hora de la discordia. Puede que sea alérgico a la ciencia, a todo lo que provenga de un razonamiento matemático o similar. Sólo sé que con más luz más primavera es, o así lo siento. Es una relación establecida, como la del verano con el calor y el invierno con el frío. También relacionamos a la primavera con las alergias y, por fin, con la lluvia. Estos días locos que llueve cuando quiere, cumpliendo con todos los refranes que acumulamos. Deberían ser muchos más los días de agua, de mucha agua, para paliar la sequía que arrastramos. Comienza la primavera, resuello de luz, anticipo de los días largos. Agua, luz, hormonas y poesía, añadamos el olor, los olores, y habremos resuelto el puzle, aunque siempre nos falte una pieza.