Desde esta humilde tribuna, este humilde opinador, se atreve a recomendar a los rectores de todas las universidades de España que, de manera urgente, introduzcan una nueva titulación, que viene a paliar una carencia ahora existente, a mi modesto entender, en la formación de nuestros jóvenes. Me refiero al Palote y Saca, que bien podría ser un doble grado, sin necesidad de máster final, pero con unas buenas prácticas, eso sí, fundamentales para que el estudiante adquiera todos los conocimientos y habilidades que va a exigirle su titulación en el futuro. La Biología está bien, sí, eso del ADN y las especies es interesante, la Historia, también, pero nada de profundizar, que luego nos enteramos de cosas que nos aturden y marean; la Medicina también es una carrera necesaria, que cuando enfermamos todos la necesitamos, todos, o la Física, que aún quedan cosas por inventar, sobre todo para aligerar el precio de la gasolina. Sí, están bien, y algunas más, como la Filosofía, la Literatura o el Periodismo, pero tengamos claro que son titulaciones ya desfasadas, no acordes con este tiempo, sus intereses y sus tribulaciones. Palote y Saca es una modalidad necesaria y de plena actualidad, por muy diferentes motivos. Primero, por darle el sesgo adecuado y correspondiente a una serie de calificaciones que no hacen más que deteriorar la imagen y estatus de tan noble y bella profesión. Conseguidores, comisionistas, allegados, amiguetes o manipuladores no son palabras bonitas, tampoco precisas, para clasificar y definir esta profesión. Segundo, y no menos importante, no deja de ser una realidad que, al no haber contado con una formación adecuada, muchas de las personas que a día de hoy trabajan en el campo del Palote y Saca no están ofreciendo la imagen, pública y exterior, que se debe ofrecer, eso hay que reconocerlo. Y por eso hay que mejorarlo, de inmediato.

Porque se puede ser inmoral, poco ético, alegal y hasta un poquito ilegal, incluso, sin perder los papeles, con educación, y hasta con elegancia, que no es algo que esté reñido. Y en eso debería esta nueva titulación universitaria centrar buena parte de sus esfuerzos. Porque se puede estar entacado y no ser un cateto, hablando en plata. Que el taco sirva, además de lo que sirve, para disfrutar de la cultura, de la moda, de la gastronomía, del activismo cultural e intelectual, incluso. Sí, es posible, estoy convencido de ello. Además, es muy importante que se oriente este bello oficio hacia una dialéctica más exquisita, menos vulgar, y es que el dinero, el mucho dinero, no tiene porque ser soez o feo, todo lo contrario, es una nueva belleza en busca de su propio canon, y estoy convencido de que una nueva generación de "comisionistas" formados y educados lo conseguirán. En definitiva, se puede ganar pasta sin ofrecer una mala imagen. Pero para eso es necesario la formación adecuada, claro, y cambiar una serie de hábitos, imágenes y comportamientos con los que relacionamos a comisionistas, señores del taco y demás personajes de eso que llaman dinero fácil, y que no es otra cosa que ganar mucho trabajando muy poco. El gran sueño, ¿cómo no contar con semejante especialidad académica?

Tras la ironía, de regreso a la realidad. Me preocupa y mucho, creo que debería preocuparnos a todos, entiendo, que ciertos personajes, algunos de ellos con gran relevancia dentro de los jóvenes, se refieran al dinero, y a la manera de conseguirlo, con ese vocabulario tan chabacano, tan aberrante y tan falto de cualquier significado relativamente cercano al trabajo, el esfuerzo o el mérito. Y no estoy hablando de ilegalidades, que seguramente será todo legal, pero sí de inmoralidades, de falta de ética y de pudor. Hablamos del tiempo del taco en pasado, pero no, sigue estando aquí, entre nosotros. La cultura del pelotazo, del dinero fácil, llegó para quedarse, como máxima expresión del triunfo instantáneo. Como un paradigma de un nuevo tiempo, como una aspiración vital, como un ejemplo a imitar, y no caemos en la cuenta que ese dinero no llega del cielo, sale de los bolsillos de todos nosotros, que acabamos pagando, como siempre, la fiesta de unos pocos. La fiesta de los palotes y las sacas.