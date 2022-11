Otoño, dicen

Ha sido el verano más largo que recuerdo, y eso que la memoria de las estaciones y, sobre todo, de las temperaturas es frágil como una pieza de cerámica china. Nos cuesta recordar ese comienzo arrebatador de mayo, que batió todas las marcas de altas temperatura, pero fue así. De repente, sin previo aviso, como siempre, pero antes, nos vimos sobrepasados por un verano anticipado, que con algunas fluctuaciones, más leves y breves de las que hubiéramos deseado, ha llegado hasta principios de noviembre. Las visitas a los cementerios o los disfraces de Halloween estuvieron marcados por la temperatura, y nuestro Instagram seguía instalado en agosto. Vi a bañistas en la playa sumergidos en el agua, retozando felices como si todavía estuviéramos en verano. Estábamos en verano. Recuerdo la mudanza a la casa en la que actualmente vivimos mi familia y yo. 31 de octubre de 2004. Ese fue el primer día que pasamos en la nueva vivienda. Tuvimos problemas con la instalación de gas y durante una semana no tuvimos agua caliente. Conservo vivamente aquellas duchas dignas de una secuencia carcelaria que provocaron el tintineo de mis dientes. Qué mal rato. Este 31 de octubre no habría sucedido lo mismo, y lo recordé mientras me duchaba con agua fría. Negar el cambio climático es como negar la noche y el día, es no querer aceptar los cambios, lo que está sucediendo. Y sobre todo es no querer ver los motivos, de dónde procede todo esto, como si aceptarlos fuera decantarse o aceptar teorías que nada tienen que ver con la política, con la ideología, y sí con el medio ambiente. Ha llegado al fin el otoño, con sus lluvias, su fresquito, sus nublados y esa luz resplandeciente por las mañanas y mortecina por la tarde. Que respiren aliviados los puestos de castañas, y las tiendas de moda, que renovaremos bufandas, guantes y abrigos, aunque sólo sea por ponérnoslos un ratito, en esas mañanas que tanto añoramos al verano. Sí, yo soy uno de esos, lo reconozco, pronto echaré de menos el verano y todo lo que supone. Los días largos.

En condiciones normales, el otoño, tal y como le sucede a la primavera, es una estación preciosa, llena de matices. Pero la realidad es que será, como viene siendo tradicional, una estación bonsai, de unos poquitos días, y pronto caerá a plomo el invierno, que con diferencia, al menos para mí, es la época del año más pesada, más cansina. No, no me gusta el invierno, no me gusta que llegue y celebro cuando se acaba, al menos climáticamente. El frío me bloquea, me paraliza, voy a marcha lenta, como sin querer, como un extraño en una fiesta que no le apetece nada. En este otoño no paran de avisarnos de lo malo que vendrá, de la crisis que se avecina, de lo peor, como si también hubiera quien lo añorara. Hay como necesidad de crisis, de estar mal. Y a los males no hay que llamarlos, ya llegarán, si llegan, y cuando lo hagan, si sucede, ya veremos lo que hacemos, pero no avivemos las ascuas. Cuando llegue ese río, que tal vez no pase de riachuelo, lo cruzaremos, con o sin flotador. Lo mismo construyen un puente y no nos enteramos, quién sabe.

Lo que sabemos es que ya ha llegado el otoño y que hemos cambiado los armarios y puesto las faldas a la mesa. Todavía no he conectado el brasero, que es la mayor evidencia del invierno. Hemos regresado a los caldos calentitos, al cuchareo, y le hemos dicho hasta luego a los aliños y gazpachos. Volverán. Ahora nos toca un cachito de otoño, que ojalá fuera un porción mayor, de entrada a un invierno que espero dure lo menos posible. O que no llegue. Sueño con un año sin invierno, a lo Canarias, que debe ser un gusto. A veces fantaseo con eso, con vivir en lugares de clima agradable, según la época del año. Sueños ligados a una Primitiva, claro, así cualquiera. Buscamos premios con forma de azar, que no son premios, sólo es azar. Toca otoño, dicen, que es posible, como este que ha comenzado. Y luego ya vendrá lo que sea, que también será comestible, basta con querer comer. Hasta entonces, lo de siempre, vivir cada día, buscando el premio. Y si el azar se pone de nuestra parte, tampoco lo vamos a negar.