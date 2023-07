El sueño de una noche de verano shakespearano parece una broma sin gracia cuando el termómetro alcanza sus más endemoniadas alturas. Hasta el mercurio parece sacar su plateada lengua y pedir auxilio, agotado de estirarse. Últimamente duermo mal, y poco, pero no es por elección propia. Sin duda, la temperatura tiene parte de la culpa, pero no toda, que la cabeza no hay quien la detenga. No entiende de dormidinas, lecturas y músicas ambientales. La cabeza va a su rollo, siempre por libre, como uno de esos gorriones que contemplo desde la ventana. He de reconocer que dormir poco siempre ha sido mi elección, creo que la vida es más vida, se vive más, con los ojos abiertos, aunque seguro que hay algún médico en la sala que me indica que estoy equivocado.

Recuerdo grandes noches de insomnio premeditado, de rociarme con agua para no quedarme dormido, a lo largo de los veranos de mi vida. Recuerdo el farol de la calle Jesús Nazareno. Lo que para muchos habría sido una grandísima desgracia, yo siempre lo entendí como una bendición, y como una luminosa señal a tener muy en cuenta. Un farol justo en el balcón del dormitorio. Me encantaba apoyar la espalda en la esquina del balcón y leer mientras escuchaba la radio. El Diario Pop de Radio 3, para luego pasarme a escuchar uno de aquellos programas de cine o de historias de terror. Las noches que emitían las psicofonías, registradas en un convento olvidado de La Mancha o en un orfanato abandonado de Navarra, eran mis favoritas. Adoraba ese puro miedo que me aterraba hasta lo más profundo, que me fabricaba pesadillas y que me dejaba sin dormir. Como quitarse las costras de las rodillas, había algo de placer doloroso en aquello. Sin embargo, cuando el programaba derivaba hacia los extraterrestres y los avistamientos, los ojos se me cerraban antes de tiempo. Abducido, pero por el aburrimiento.

Sin aquellas noches de verano de mi infancia y juventud tal vez sería muy diferente a la persona que hoy soy. También las hubo de cine, devorando todos los estilos, géneros y calidades. Desde Jaimito, las del italiano aquel supuestamente gracioso (Alvaro Vitali, realmente), hasta las de Kubrick. Sin olvidarme de Bruce Lee y todas las imitaciones posteriores. Aún recuerdo la noche de El resplandor y las farolas que dejaron de funcionar a nuestro paso. Menudo vuelco nos dio el corazón. El farol, mi farol, para desgracia de mis vecinos, nunca dejó de funcionar. Qué bien habría venido hace unos meses, cuando la factura se desbocó, ya por suerte más que controlada. Mis hijos repiten ahora, que pueden, las veraniegas noches insomnes que yo disfrute, con la ventaja que pueden escuchar o ver la canción o película que les dé la gana. En eso sí hemos avanzado mucho, a pesar de las proclamas de los agoreros de siempre. Este acceso, descomunal, a la cultura, en la mayoría de las manifestaciones, es el sueño hecho realidad que muchos tuvimos hace tiempo. Como siempre, habrá quien lo sepa aprovechar, y lo disfrute, lo exprima, y habrá quien prefiera buscar otros entretenimientos, rellenar las largas horas de verano, con otras cosas.

Se contradice esta amplísima oferta cultural con el resurgir de la censura que estamos contemplando en las últimas semanas. Una película de Pixar, ¡sí, de Pixar!, la de Lightyear, la del astronauta de Toy Story, eliminada de la programación en no sé dónde porque contiene un beso entres dos mujeres. Hasta a Lope de Vega, don Lope, han censurado. Cuando lo que debería estar censurado, y hasta prohibido, es la radicalidad, menospreciar a los homosexuales y lesbianas de este país, insinuando que deberían estar en el cubo de la basura. Ahora recuerdo lo que me tiene sin conciliar el sueño, mano a mano con el calor. Echo de menos aquel farol, y hasta una de esas noches de descubrimientos. Noches de construcción. Y esas voces de ultratumba, de un terror escogido. Noches largas de un verano sin identidad, como si se tratara del mismo, extendido en el tiempo.