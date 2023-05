Agarrado a un termómetro y suspirando por un ventilador, ha llegado este mes de mayo que va camino de ser un Carl Lewis de las medallas al calor, tal y como lo fue su primo abril, que se ha querido colgar todos los récords en el pecho, y bien que lo ha hecho. No ha hecho más que comenzar mayo, y ya hay que borrar de la cuenta de fiestas cordobesas dos de las más significativas. La Cata que, aunque de relativa reciente creación, ya se ha instalado en la aristocracia festivalera cordobesa y parece sentirse muy cómoda. Este año contó con nueva ubicación, para gustos colores, que el espacio es el que es, y no siempre cabemos todos los que quisiéramos. Cuentan que las Cruces este año han tenido su parte regulera, por eso de los botellones, los meados e inmundicias varias, que siempre ha habido y que, me temo, siempre habrá. Lo de hacer sus necesidades en la calle es de una repugnancia atroz, que no combate ni el más áspero decreto, bando o ley. También es verdad que tenemos el tanque hasta arriba, y no precisamente de agua fresquita, y cuyos vapores nos nublan la vista y hasta el conocimiento, y si a esto le unimos la escasez de servicios públicos, pues eso, que el resultado de la suma no es el más deseado. Y con todo eso, o a pesar de todo eso, no hay perdón para el que hace sus necesidades en la calle. Pues de eso se ha hablado mucho en estas Cruces, que siempre es la fiesta del Mayo Cordobés con más interpretaciones. Puede que el resto sean menos flexibles a la hora de adaptarse a los tiempos, y esta que está más relacionada con el ocio aire libre, pues eso, que los tiempos cambian, y tal vez haya que darle una repensada, o buscarle una interpretación o bien una conservación. En cualquier caso, sin meadas en las calles, que ya tienen suficiente los vecinos con aguantar el volumen, y lo digo por propia y muy vivida experiencia.

Han comenzado Los Patios, que no me cansaré nunca de decir que es la fiesta más nuestra de cuantas existen en el calendario. Hay mil catas, degustaciones y similares, en todos sitios, hasta en Alemania, fíjate tú; no tenemos la patente en las Cruces de Mayo, aunque algunos crean que sí: existen en mil y un lugares. Qué decir de la Feria, no creo que haya ciudad o pueblo en Andalucía que no cuente con una, e incluso con dos. Pero para ver un Patio, un auténtico patio cordobés, hay que venir a Córdoba, o conformarse con una copia barata, que también las hay. Y no solo eso, nuestros Patios son una metáfora de lo que fuimos, de cómo vivimos, hasta no hace tanto tiempo, menos del que imaginamos. Yo recuerdo, siendo niño, visitar a amigos que vivían en un patio, de esos que ahora se muestran como si fueran un museo, por San Agustín o Santa Marina. Recuerdo a las madres en bata haciendo cola en el aseo compartido. Recuerdo la caña y la lata, la habilidad de algunos vecinos para regar las macetas. Recuerdo los gatos acurrucados en una fresca sombra, junto al pozo. Recuerdo los cartuchitos de jazmines, las pilas y el sonido de las persianas de madera, subiendo y bajando. Los Patios, aunque ahora se nos muestran maquillados y relucientes, tienen mucho de antropología, y hasta de prehistoria, de nosotros mismos, de lo que fuimos, en aquella Córdoba comunal y hormiguita.

En los Patios primigenios, había pocos aseos, y nadie andaba meándose por las esquinas. Es una reflexión a tener en cuenta. Aunque querer comparar lo que fuimos, lo que hicimos, con lo que hacemos o haremos no puede tener más resultado que la derrota. Por suerte o desgracia, somos imprevisibles, hijos de nuestro tiempo, demasiado que sobrevivimos al capricho de los días. Tal vez por eso nos gusta tanto la Feria, tan moldeable, tan muñeca rusa para acoger y mecer a las más diferentes sensibilidades, especialmente en Córdoba. Tan amplia. Aunque en realidad mayo es así, al menos en Córdoba, amplio y diverso, como la carta de ese restaurante italiano empeñado en batir todos los récords. Mejor empeñarse en batir esos récords, que los del termómetro, que los padecemos todos. Mejor entregarse a mayo, que ya ha llegado. Tiempo por vivir.