Liébana, 100

Tenía planteado dedicar el artículo de esta semana al Tangana, que menudo discazo se ha marcado con El madrileño, pero se me ha colado por medio el bueno de Ginés Liébana, que cien años no se cumplen todos los días. Además, y no es ninguna exageración, Liébana es mucho más moderno y contemporáneo que el Tangana, porque el pintor ya lo era cuando ser moderno era pura ciencia ficción. Tengo la fortuna y el privilegio de conocer a Ginés Liébana desde ya hace unos cuantos años, pocos si los comparamos con los cumplidos, y lo que siempre me ha llamado la atención de él es esa rabiosa juventud, energía y entusiasmo que desprende. Como si siempre tuviera el nivel de batería a tope. Como uno de sus ángeles, Ginés tiene un mucho de atemporal, de ser de otros tiempos, no sé si pasados o futuros, instalado como por azar en este presente. Aunque nacido en Torredonjimeno llegó muy pronto a Córdoba, donde coincidió en la Escuela de Artes con un tal Pablo García Baena, cuando aún se presentaba como Rafael. Junto a su hermana Josefina, los dos amigos colocaron sin darse cuenta lo que habrían de ser los cimientos de Cántico. Los tres jóvenes, alrededor de la mesa camilla, leían a Juan Ramón y Cernuda, y a San Juan de Cruz, al que representaron conjuntamente, y crearon los Cuadernillos de Josefina, con sus poemas y dibujos, que le regalaban a la citada, para celebrar su festividad, el 19 de marzo. Junto a Pablo García Baena, muy cerca del entonces lujoso Hotel Simón, avenida del Gran Capitán, vio como las bombas caían sobre Córdoba, en el inicio de la guerra civil, una vez que Cascajo se había hecho con el poder de la ciudad.

Y con Pablo, Ricardo, Juan, Julio y Miguel, tras pasar por La peña nómada, La academia de la gramola y El cuarto del infierno, donde sin quererlo se fueron formando y conformando, estuvo en la creación definitiva de Cántico, aquella revista de ángel alado -pintado por su amigo Miguel del Moral- que dio nombre a una sobresaliente generación de creadores. A Ginés Liébana le debemos una de las expresiones más hermosas, sensuales y desbordantes que conozco: romeraca, que es una explosión de belleza, a partir del "canon" establecido por Romero de Torres, pero torrencial, sin filtros ni aliños, frenética en cierto modo. Como también le debemos el ser ese toque de color, esa sonrisa, cuando nuestra sociedad se debatía entre el gris y el negro, entre el llanto y la amargura. Viajero emocional y geográfico, con su obra y su actitud nos ha conducido a otros mundos, más cálidos y bellos que los conocidos. A Gines Liébana, particularmente, le debo algunas de las historias más alucinantes, divertidas y extravagantes de cuantas he escuchado en mi vida. Historias que conservo como una pieza delicada de mi memoria, en la estantería de lo selecto. Historias de la nobleza, de noches venecianas, de amores tan intensos como imposibles, de gloria y exceso, de amigos perdidos y recuperados, de vino y poesía, de sueños enmarcados.

Pablo García Baena, un tiempo después de que Liébana se instalara en Madrid, le escribió un emocionante poema que comienza así: Te he buscado estos días en que mis versos quieren rodearte / como el fuego rodea los leños encendidos. / Te he buscado estos días en todo lo que amaba / cuando aún no eras / "Ginés Liébana. / Ibiza, 35 / Madrid". Se me ha colado Ginés, o César, como se presentaba durante la infancia, cuando yo quería escribir sobre el Tangana, menudo discazo se ha marcado el tío. Y puede que escribir sobre Ginés Liébana, sobre su obra y vida, sea muy parecido a hacerlo sobre el disco del antes trapero, reconvertido en cantante de boleros y lo que haga falta. Camaleones que se acurrucan en la arruga de su tiempo, glamurosos supervivientes que espantan a la herrumbre. 100 años de Ginés Liébana, y qué bueno homenajearlo cuando lo puede seguir disfrutando, y contando, entre romeracas y pinceles, entre recuerdos brillantes y las mil noches ganadas al sueño. Felicidades.