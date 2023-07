Ha llegado julio, con sus memes from Miami, sus colegios cerrados, sus siestas interminables, sus fichajes futboleros (Mbappé again) y su ola de calor, para que no nos falte de nada, por favor. Un julio diferente el de este año, que tocan elecciones, y no son unas elecciones cualquiera. Seguimos hablando del submarino que implosionó camino del Titanic, como si la trágica leyenda del trasatlántico permaneciera con toda su fuerza y energía. Contamos los minutos que les quedaban de oxígeno como si estuviéramos presenciando una de esas películas a contrarreloj. Y por lo visto el reloj se detuvo casi al principio. Me llama la atención que conocemos nombres, vidas y milagros de los cinco integrantes del Titán y que, sin embargo, todavía no haya una cifra exacta de todos los migrantes que murieron frente a las costas de Grecia, apenas unos días antes. Estos últimos no habían pagado doscientos mil euros por su pasaje, claro, aunque proporcionalmente seguro que les costó más reunir el dinero que los piratas y las mafias les exigieron. Y también eran muy diferentes sus objetivos. Mientras unos buscaban una aventura, adrenalina, hacer algo que muy pocos pueden hacer, los que murieron en el Mediterráneo, muchos de ellos niños, lo que buscaban era una vida mejor. Así somos, y así estamos cultivando este mundo, y lo que nos queda. En realidad, la piel por la que más diferenciamos los unos a los otros es la que está hecha a base de dinero, porque cuando hay de por medio vemos a estos migrantes de otro modo, y ya se convierten en jeques, magnates o estrellas de fútbol, que no es lo mismo, faltaría más.

Últimamente pienso muchos en mis hijos, en lo que les aguarda el futuro, y hay noches en las que me cuesta conciliar el sueño. Creía que no tendrían que enfrentarse a determinadas cuestiones que entendía como superadas y no, iluso de mí, todavía está muy fresco el cemento y hay muros que se derriban con suma facilidad. Puede que con el paso de los años me esté volviendo más miedoso, o que simplemente tenga algunos restos de memoria, que comienzo ahora a comprender. Nos falla la memoria, indiscutiblemente, y a muchos además les falla el reloj y han dejado de mirar el calendario de casa. Cada día, cada tiempo, tiene su faena, sus propias exigencias, pero una vez superadas no tendríamos que regresar a ellas, que es volver a andar dos veces el mismo camino. Y el camino solo se debe recorrer una vez, y siempre hacia adelante. Las noches de verano, largas y calinas, son tiempo de insomnio y pensamientos, de darle vueltas a la cabeza. La vida es mucho más que una foto ensayada con 8.000 likes. En realidad, eso es muy poco, y transformar tu vida en un selfie, en un escenario sobre el que representar y mostrar una vida falsa, que en nada se parece a la real, como poco nos debería empujar a formularnos muchas preguntas. O una sola pregunta: ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Hay quien no responde, o quien responde con un nuevo selfie, más falso en esta ocasión. También los hay que ni se han planteado la pregunta.

La vida suele ser jodida, esa es la realidad. Por eso tal vez los momentos buenos los valoramos y los recordamos tanto. Y bajo esta premisa, ¿por qué ese empeño en complicarnos tanto la vida, en hacer que sea más fea y jodida? Nadie podrá jamás responder a esa pregunta, aunque la tenga a dos centímetros de sus dedos. Forma parte del laberinto que recorremos, buena parte de nuestra vida (cuántas vidas). Ha llegado julio y pienso en mis hijos, mucho, cada minuto, y también pienso en las personas que quiero. Y eso me empuja, irremediablemente, a pensar en lo que no quiero. Los días son muy largos ahora, y lentos, buscamos el refugio de la sombra, unos minutos de fresco. Me detengo en el verbo de moda, implosionar, y no me gustan la mayoría de sus significados.