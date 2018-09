Hablar sin miedo

El próximo día 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, promovido por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un día con el que se desea impulsar la necesidad de sensibilizar a la sociedad, para abordar la prevención y la intervención inmediata para el cambio social y erradicar muchos mitos o leyendas urbanas que ignoran la realidad de los actos de los suicidas. Esta problemática social debe verse hoy en día desde otro prisma para ofrecer las alternativas necesarias para prevenir el acto suicida y para ello los medios de comunicación pueden ser una de las mejores herramientas para contribuir a prevenirlos, removiendo la conciencia ciudadana mediante una educación preventiva sin miedos ni prejuicios.

Estas personas lo que necesitan son alternativas para sus problemas, alguien que les tienda la mano, les escuchen y les comprendan. De ahí la importancia de no idealizar el suicidio, sino de dar alternativas, mostrar caminos y campos fértiles de posibilidades con la ayuda de todos. En palabras de Emile Durkeim (1992), en su libro El suicidio, lo definía como: "El acto de desesperación de un hombre que no quiere vivir". Es tanto el sufrimiento del individuo, que la única salida que encuentra para dejar de sufrir, es dejar de vivir.

El suicidio es la tercera causa de muerte en el grupo de edad de entre los 15 a los 29 años, según datos del INE (2017), y de entre ellos, muchos son por causas derivadas por casos de acoso escolar, como bullying o ciberbullying. La intervención para la resolución de estos problemas se debe empezar desde la educación infantil, para crear niños sanos emocionalmente, fuertes ante las frustraciones y más resilientes. A través de una cultura rica en valores sociales como la tolerancia, el respeto y la solidaridad.

Según María Luisa Ferrerós (2005) en su libro Enséñame a ver la tele: "Los medios de comunicación son uno de los elementos de la sociedad actual que tiene un papel más preponderante en los cambios conductuales infantiles y juveniles". No podía estar más de acuerdo en esto la OMS, la cual elaboró para ello un documento con pautas a seguir para periodistas que informan sobre hechos relacionados con el suicidio, a partir de un documento elaborado como parte de SUPRE (Suicide Prevention), de acuerdo con una iniciativa global de la OMS (2012), siendo algunas: Trabajar estrechamente con autoridades de la salud en la presentación de los hechos; referirse al suicidio como un hecho logrado, no como algo exitoso; presentar solo datos relevantes en las páginas interiores; resaltar las alternativas al suicidio, proporcionar información sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios; publicitar indicadores de riesgo y señales de advertencia; no publicar fotografías o notas suicidas; no informar de detalles específicos sobre el método usado; no dar razones simplistas; no glorificar ni tratar de forma sensacionalista el suicidio; no usar estereotipos religiosos o culturales; no aportar culpas.

Esto puede ayudar a producir el llamado Efecto Papageno, acuñado en honor al personaje homónimo de La flauta mágica de Mozart, que fue disuadido de suicidarse después de que tres niños le mostraran las otras alternativas que le ofrecía la vida. Éste es, en contraposición al fenómeno que algunos temen, el llamado Efecto Werther -contagio del suicidio-.

Hay que comunicar sin miedo, pero eso sí, utilizando siempre la pluma bañada en tinta de valores humanos. No hay que tenerle miedo a la palabra -suicidio-, sino al sufrimiento que hay detrás de la palabra. Y otra cuestión a eliminar -los mitos- que existen alrededor de los suicidios, como el que se quiere matar no lo dice; el que lo dice no lo hace; los que intentan suicidarse no desean morir, sólo hacen el alarde; si de verdad se hubiera querido matar, lo hubiera hecho, los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención del suicidio…, etc, etc.

Estos mitos son leyendas urbanas, pues hay que entender que hay un proceso de ideación detrás de todo suicidio. Es evidente que la sociedad está muy sensibilizada en este aspecto, y en Córdoba además dispone de la colaboración solidaria, humana y profesional de diversas asociaciones, como el Teléfono de la Esperanza y Sembrando Esperanza, que trabajan mediante la intervención directa, con acciones formativas y talleres para la prevención de la ansiedad y la depresión, trastornos que están muy asociados a los actos de suicidio.

Este día esa para hablar sin miedo de la palabra suicidio. Es un problema de bienestar social, y como tal, está en nuestras manos cambiar el rumbo de los trágicos datos estadísticos. Y la sociedad tiene capacidad, medios y herramientas para solventar este problema. Utilizándolos adecuadamente se podrá -y estoy seguro de ello- mejorar nuestro bienestar y el de las generaciones venideras.