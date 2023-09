Se acaba el verano, o al menos eso nos indica el calendario (porque calor seguiremos teniendo por un tiempo), y los festivales de música echan el cierre. Aunque ya los hay durante todo el año. Abrimos la cajita de los recuerdos y guardamos esa pulsera que tanto nos gusta ponernos y que tanto nos fastidia quitarnos, por lo que significa. Miramos en el interior de la cajita, y encontramos entradas del 92 o de 2001, chapas y hasta algunos tokens, aquellas festimonedas que durante tantos años se utilizaron.

Si miramos la vista atrás, tal vez sea el de Benidorm el primer festival (como su propio nombre indica) que tuvimos en España, pero tal y como los conocemos ahora, con el pop y rock como ejes fundamentales, tenemos que remontarnos a los 80 para encontrar el IberPop o el Espárrago Rock (capitaneado por mi querido amigo Francis Cuberos, recientemente fallecido). Los 90 supusieron la gran explosión, con la llegada de Benicassim (ahora FIB), Sónar, Viña Rock y otros más, hasta la masificación actual. De hecho, gran parte de la industria musical española, especialmente relacionada con los directos, se concentra en los festivales.

¿Burbuja? Tal vez, pero preferible siempre una burbuja cultural que una inmobiliaria. Hoy son ya más que encuentros en torno a la música, por todo lo que encuentras en ellos. Veterano en estas lides, con unos cuantos a mis espaldas, el último apenas hace una semana, el Cala Mijas, en la costa de Málaga, me atrevo a compartir algunas reflexiones sobre estos eventos. Existe un comentario muy extendido: la gente se disfraza para ir a un festival. Cubre su cara con brillantitos y aunque no quieras acabas cubierto por la purpurina, y lucen modelazos imposibles, que se exhiben en las redes sociales. Sí, es cierto, pero también nos “disfrazamos” para ir a un campo de fútbol, para procesionar con nuestra cofradía, para asistir a una boda o porque tenemos una entrevista de trabajo.

Los más maduros, por no decir veteranos (entre los que me incluyo), solemos argumentar que una parte considerable del público solo asiste por el ambiente y que no conocen a muchos de los nombres que componen el cartel. Es así, pero no todos los que van al Prado, al Moma o al Louvre conocen todos los artistas expuestos y con mucha probabilidad descubrirán unos cuantos que les fascinaran de por vida. Porque esa es una de las grandes habilidades de los festivales: descubrir. Bandas e intérpretes que ahora forman parte de mi identidad sonora los descubrí en minúsculos escenarios, o en esas tórridas horas en las que los músicos se ven obligados a actuar con gafas de sol ante unos espectadores a distancia, cobijados en una salvadora sombra. Entre el público de los festivales encontramos también a los “técnicos de sonido” o a los “programadores” (entre los que también me incluyo), que decimos cosas tales como “las bases están muy saturadas” o “en el cartel falta tal o cual banda”, porque como en fútbol, todos llevamos un seleccionador/programador dentro. He de reconocer que me encantan las conversaciones del tipo abueletes festivaleros (entre los que también me encuentro), del tipo: no han sonado mal los Arcade Fire hoy, pero nada que ver con el conciertazo que dieron en 2014 en tal festival, que además llovió. La épica y la memoria de los festivales, que también existe.

Burbuja o no, a pesar de los precios intolerables y vergonzosos de las consumiciones, que lo son, los festivales se han convertido, además, en verdaderos y auténticos encuentros intergeneracionales. Familias que acuden por completo, porque ya empieza a existir, realmente, una tradición rock en nuestro país y, como es lógico, sus seguidores envejecen. Y el rock, el pop, la música actual, ha dejado de ser de consumo juvenil. Pero por encima de todo, en los festivales te reencuentras con la emoción de la música en directo, que no deja de ser la gran semilla, la raíz. Para quienes amamos la música es algo indescriptible, casi místico. Una atracción irresistible que hasta te hace disfrutar con bandas o estilos musicales que jamás hubieras podido imaginar, pero que por el más inexplicable de los motivos en ese momento conectan contigo y, zas, se produce la magia. Y cuando llega ese momento, sientes que todo ha merecido la pena. Burbuja o no, cualquiera sabe, pero cuando aparecen y mandan las emociones poco hay que replicar, por lo menos en mi caso.