Leo que la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que es su verdadero nombre, muy cordobés por otra parte, como poner a los bomberos en Las Quemadas, cuenta con la mitad de casetas que cuando se instaló en su ubicación actual, en El Arenal. Dicen que el tiempo pone todo en su lugar, y tal vez sea esa la explicación más sencilla, o no. Los precios, la demanda, los días, las modas, la rutina, qué sé yo, todo influye, o nada influye, quién sabe. La realidad es que sabemos poco. No sé si por melancolía juvenil, o por memoria selectiva, a mí me gustaba más la Feria en su anterior localización, en República Argentina. Ya lo sé, no hace falta que me cuenten los motivos, porque todos son razonables, lógicos.

Una feria en pleno centro de una ciudad, como era el caso, es un desbarajuste, un sinsentido, un atropello a la tranquilidad de los vecinos, a los comerciantes, al tráfico, a todo. Cierto, lo sé. Pero la realidad es que me gustaba más. Adoraba esa sensación de embocar Las Tendillas y ya escuchar el sonido que procedía de la Feria. El nerviosismo crecía, ya estaba muy cerca. Garaje Victoria, la de Veterinaria o la de Agrónomos, las de las cofradías de los amigos, en la de El Rescatado recuerdo grandes noches. Esa calle del infierno que retumbaba hasta en el Sector Sur, marearte (aún más) en La Nube, y no entender volver a pagar por volver a pasarlo tan mal.

Las hamburguesas y perritos con apellidos vascos, Uranga era un clásico, que sabían a gloria cuando amanecía. Cualquier cosa aliviaba a los cuerpos maltrechos. Los quioscos de turrones, los trozos de coco y las chufas con sus chorritos de agua. Nunca entendí lo de los turrones, pero cada año volvían, para mi incomprensión. Las tómbolas de regalos absurdos, las Chochonas, las escopetas de plomillos, o ese muñeco de grotesca articulación que se pasaba las horas pisando mosto.

Puede que mi primer recuerdo de la Feria sea una visita al circo. Todavía recuerdo el olor, animalesco e intenso, la luz tenue, el polvo del redondel, las lentejuelas sin brillo. El perrito travieso que se rebelaba contra el orden establecido. Pero sobre todo recuerdo la caída del malabarista, no acertó con el ejercicio, subido sobre varios conos, y cayó con estruendo sobre el suelo. La sangre en la nariz, la sensación de fracaso en sus ojos, creo que eso le dolió más. En esa otra feria, en el centro de la ciudad, anunciaban al hombre araña, a la auténtica mujer barbuda, y todas esas atracciones como sacadas de un cuento de Edgar Allan Poe. Terroríficas.

Ya han pasado treinta años, treinta, qué miedo ser consciente del calendario, desde que se instaló en El Arenal. Que no fue más que seguir con la inercia de otras tantas localidades, que comenzaron a construir y promover los “recintos feriales”. Equilibrar el descanso de los vecinos con el derecho a disfrute de la fiesta, esa era la teoría para trasladar a las afueras, como en el poema de Pablo García Casado, las ferias y todos aquellos acontecimientos que supusieran aglomeración. Recuerdo la propuesta de un amigo para trasladar la Semana Santa a El Arenal. A mucha gente también nos molesta y también se cortan las calles de la ciudad, a modo de resumen era el gran argumento de su propuesta.

Luego nos amoldamos a la Feria en su actual ubicación. Esto es más cómodo, nos decíamos, pero hace más calor, repetía el quejoso. Tanto en la nueva como en la antigua, vivíamos con desolación el final de la Feria. Un día trágico. Porque se acababa esa semana de horario alterado, alimentación maltrecha y diversión eufórica, pero también porque mayo, ay nuestro mayo, ponía punto y final y nos tocaba esperar todo un año. Seguro que esas sensaciones se siguen repitiendo, porque la esencia de nuestras fiestas, a pesar de los cambios, los traslados, las modas y los precios, sigue siendo la misma.

Indiscutiblemente, algo estará fallando para que cada año haya menos casetas; puede que hubiera exceso de oferta en el pasado, y ahora se tienda al equilibrio. O puede que no sea rentable, sencillamente. Habrá menos casetas, como es el caso, pero seguro que en alguna encontraremos acomodo y en la bulla nos tropezaremos con esos amigos que solo vemos de feria en feria. Toca disfrutar, y despedir este fabuloso mes de mayo como se merece.