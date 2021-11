Considerado uno de los más grandes medievalistas de la España actual y sin duda, el mayor especialista en la Mezquita-Catedral de Córdoba, a cuyo estudio y defensa ha dedicado su vida, el Gobierno presidido por Adolfo Suárez le había nombrado en 1979, con poco más de cuarenta años, Delegado Provincial del Ministerio de Cultura en Córdoba. Cuando le conocí, personalmente, en 1984, Manuel Nieto Cumplido, Canónigo Archivero de la Catedral desde 1972, era un intelectual prestigiosísimo.

Desde entonces, con la presencia cotidiana en la Mezquita-Catedral, disfruté -como todos mis compañeros- de su permanente magisterio. Maestro de historiadores, de reconocido nivel internacional, no dejó, ni un solo día, de esforzarse por transmitirnos los conocimientos de esa Historia que, a diario, contamos a nuestros clientes. Sin él, los Guías de Turismo y Patrimonio de Córdoba, no seríamos.

Me resisto a recordar en estas líneas los inagotables hitos de su quehacer académico, de sus numerosas publicaciones, de los honores y distinciones recibidos, el último, hace menos de un año, Premio Averroes de Oro Ciudad de Córdoba 2020. Otros lo harán mejor que yo.

Prefiero centrarme en su persona, evocar al hombre que marcó con su ejemplo lo que debe ser un profesor universitario de los pies a la cabeza: su insaciable curiosidad por el saber, su incansable ilusión por conocer nuevos ámbitos de la cultura, desde el análisis de la Historia Contemporánea hasta el Canto Gregoriano y por continuar trabajando en futuras publicaciones académicas. Ahí queda, por ejemplo, inconcluso, su enciclopédico Corpus Mediaevale Cordubensis.

Don Manuel dirigía el Archivo de la Catedral con una pasión y una tenacidad admirables. En muy buena medida, la llama de la Historia de Córdoba se ha mantenido encendida gracias a él. Durante años, me insistía en que es responsabilidad de las generaciones que venimos detrás, mantener viva esa memoria y cuidar el Patrimonio para que éste llegue a las generaciones futuras, al menos, en idénticas condiciones. Cuidó de la Mezquita como nadie. Se puede decir que tomó en sus manos el testigo de Félix Hernández, y casi no tuvo ya más tiempo para otra cosa que no fuera ocuparse de la Catedral.

Hombre ilustre, ejemplo de sabiduría, sensibilidad y bonhomía, era admirado por su entrega, basada en la humildad y la brillantez. Un verdadero referente del trabajo bien hecho, de la pasión por el saber y de la hombría cabal. Poder contar con su erudición fue un privilegio; tenerle como amigo, siempre me honró con su amistad, un regalo. En 1986, por iniciativa de nuestro entonces presidente, el legendario Juan de la Mata, le hicimos Guía Honorario de Córdoba.

Y nos cabe el honor de que la última conferencia que pronunció el día 23 de octubre de 2019, Don Juan Ponce, doña Leonor de Córdoba, el Condestable Ruy Lope D'Avalos y la Iglesia de San Bartolomé, fue organizada por nuestra Asociación Profesional de Guías de Turismo y Patrimonio.

Nos deja un gran vacío en el panorama de los Estudios de Historia. Y no solo de Historia Medieval, pues fue un enorme historiador y un extraordinario estudioso, del mismo modo que le cabía la Catedral en la cabeza, en el sentido más amplio del término. Siempre habrá un antes y un después de Nieto Cumplido cuando de estudiar la Mezquita de Córdoba se trate.

Don Manuel era alegre, trabajador, bondadoso, generoso y amigo de sus amigos. Jamás podré olvidar su caballerosidad y su amistad. Y pese a ello, pese a esa admiración y cariño de tanta gente, España, siempre madrastra, como de costumbre, llega tarde al reconocimiento de sus mejores hijos: la Universidad de Córdoba "se olvidó" de hacerle Doctor Honoris Causa, algo que, sin duda, mereció más que muchos otros.

No hace ni tres semanas que le ví la última vez. Hoy Le decimos adiós con la certeza de que lo que deja es imborrable. Este sábado le despediremos delante de ese altar de la Asunción de la Virgen bajo el cual tantas y tantas veces celebró la Eucaristía.Don Manuel ya no está. Pero ahí permanece su obra, grande. Sin él, la Historia de Córdoba, probablemente, estaría más olvidada.

Por eso, en recuerdo de su perseverancia, de su trabajo fecundo, creo que de él podemos decir -con palabras de Eugenio D'Ors- que "Todo pasa. Pasan pompas y vanidades. Pasa la nombradía como la oscuridad. Nada quedará en fin de cuentas, de lo que hoy es la dulzura o el dolor de tus horas, su fatiga o su satisfacción. Una sola cosa, Aprendiz, Estudiante, hijo mío, te será contada y es tu Obra Bien Hecha". Descanse en paz.