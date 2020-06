Docentes, un merecido aplauso

El otro día, muy temprano, cuando me dirigía a comprar el pan del desayuno, descubrí una bandera española, que colgaba de una ventana, en la que en un lateral se podía leer "gracias", y en la que aparecían cuatro memes, sin género, que representaban a la guardia civil, policía, ejército y personal sanitario. En el primer instante, la ausencia que más eché en falta fue la de los maestros, profesores, los docentes, de todos los niveles educativos, y que han hecho una labor fabulosa. Puede que el recuerdo viniera motivado porque el día anterior estuve escribiéndole a los tutores de mis hijos, tras la finalización del curso escolar, una vez entregadas las correspondientes calificaciones, agradeciéndoles todo lo que han hecho. Poco después, metros antes de llegar a la panadería, pensé que en esa bandera, además de los docentes, también deberían estar los transportistas, los trabajadores de las empresas agroalimentarias, las personas que trabajan en los supermercados o en las farmacias, porque gracias a ellas hemos estado abastecido de todo lo necesario, en los momentos más duros y estrictos de la pandemia. Esa panadería a la que me dirigía no ha cerrado nunca sus puertas, y día tras día nos ha estado surtiendo de pan, el más básico de los alimentos. Las mismas dos chicas, ataviadas con sus guantes y mascarillas, día tras día, tras el mostrador. Y esas dos chicas, así como todas las personas a las que me he referido anteriormente, todas, se han expuesto, en mayor o menor medida, y en ocasiones sin las prevenciones y seguridad necesarias. Indiscutiblemente, los sanitarios, son los que han estado más en primera línea, y no siempre con las garantías exigibles, de ahí el significativo porcentaje de contagios que han padecido. Más que justo, merecidísimo, ese premio Princesa de Asturias recientemente concedido.

Son muchos los sectores y profesionales a aplaudir, como el personal de la banca, también, igualmente expuestos y que han seguido abriendo sus oficinas, especialmente necesarias para muchas empresas, para la tramitación de ayudas y créditos con los que tratar de evitar la hecatombe financiera. Y seguro que hay más sectores y profesiones que merecen nuestro aplauso, los medios de comunicación, por ejemplo, que no han faltado en los quioscos, las emisoras y las televisiones han seguido emitiendo, gran aplauso para ellos también, pero yo hoy quiero centrarme en la labor desarrollada por los docentes y repetir en voz alta lo que les he transmitido en privado. Esta dura pandemia, del mismo modo que puede llegar a suponer un crack económico, cultural o social, también puede suponer una quiebra generacional, una ruptura entre la formación recibida por unos y otros, por el simple hecho de haber concluido o no sus estudios académicos antes o después del covid-19. Y tengo la certeza, porque lo he vivido cada día, que nuestros docentes, desde los maestros de infantil hasta los profesores universitarios, han hecho todo lo posible, y algo más, mucho más, por evitar esa brecha, que solo puede suponer desigualdad y merma para todo nuestro país. Porque si perdemos o reducimos nuestro mayor PIB, y que no es otro que el conocimiento y formación de la población, todas las demás estructuras se resienten, y muy significativamente. Me gustaría creer que esa impresión, más aún, sentimiento, no sea particular, y que lo hayan vivido todos los padres y madres que me leen.

La comunicación ha sido prácticamente diaria, tengo constancia y evidencias de que han estado permanentemente atentos a la implicación y trabajo de mis hijos, alertándonos cuando han descubierto el menor descuido o falta. Y lo han hecho de un día para otro, apoyándose en un plan que han tenido que organizar sobre la marcha, y recibiendo, con frecuencia, indicaciones contradictorias. Y lo han hecho poniendo por delante, siempre por delante, anteponiendo, a nuestros hijos, considerándolos como el interés superior e incuestionable. Imagino que no ha debido ser nada fácil, que habrán sido muchos los momentos de zozobra, de impotencia, pero tengo claro, muy claro, que ha sido un trabajo con recompensa, que ha merecido, y mucho, la pena. En tiempo de homenajes, aplausos o reconocimientos, debemos tener muy en cuenta a los profesionales de la enseñanza. No nos olvidemos que depositamos en ellos lo más preciado con lo que contamos, y no solo nosotros como padres, toda la sociedad, y me estoy refiriendo a nuestros hijos, que en un futuro próximo serán los responsables de llevar la manija. Me reitero en el aplauso y en el reconocimiento, en la inmensa gratitud. Gracias por todo, gracias por tanto.