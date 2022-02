Dignidad laboral

Se acerca el 22 de febrero, día en el que se reivindica la desigualdad salarial que aún hoy existe entre los hombres y las mujeres, aunque desempeñen y realicen las mismas funciones o cuenten con empleos similares. Sí, sigue sucediendo, no es un invento de las "locas" de siempre, ahí están los estudios y las estadísticas para poder comprobarlo. Tampoco es algo de lo que nos debamos extrañar, aunque sí deberíamos todos condenar: forma parte de esta injusta realidad que aún mantenemos. Es esa tétrica y cotidiana historia que nos empeñamos en que siga sumando páginas de desigualdad e invisibilización. La historia, de este mundo, hasta casi ahora -qué pena, qué rabia-. La igualdad salarial no es un sólo una reclamación de justicia, también de dignidad. Y es que dignidad y laboral, laboral y dignidad, siempre han de ir muy cerquita, cogidos de la mano. Entre mujeres y hombres, y también en aquellos que nos dedicamos a profesiones susceptibles de ser malinterpretadas (por ser suave). Debería estar ya acostumbrado, pero lo cierto es que no me termino de acostumbrar, y espero no hacerlo nunca. Cada vez me sucede menos, pero seco los árboles cercanos con la mirada cada vez que alguien me dice que escribir es un "hobby" o una "afición". Claro, igual que poner ladrillos, repartir cartas o pintar paredes, lo hacen sus profesionales por simple afición. Porque es muy entretenido, y pasas un buen rato. Y es que hay quien entiende que las profesiones creativas no son tan profesiones, como que tienen un componente lúdico, ameno, facilón incluso, con respecto a otras. Que no cuestan, vamos. Ya ves tú, escribir novelas, menudo trabajo, piensan muchos aún todavía.

Con frecuencia, me suelen pedir prólogos, presentaciones o similares sin remuneración económica, y que yo realizo con agrado. Sí. Porque yo también he sido un escritor que comenzaba, por amistad, por admiración, porque me apetece, por compartir una idea o una filosofía -lo sigo haciendo-. Pero en estos casos siempre le traslado -con total claridad- a quien solicita mi participación dos premisas. Una: no me puede costar el dinero. Y dos: en el caso de que me coincida con una actividad remunerada, siempre voy a optar por esta última. Y creo que no tengo que explicar el motivo, o lo sintetizo en uno solo: vivir cuesta dinero. Prefiero la sinceridad, ante todo. Al igual que agradezco muy profundamente a todas aquellas personas que me llaman para proponerme algún trabajo que el primer asunto que aborden sea el económico, y me digan "por esto te vamos a pagar tanto". ¿Por qué es engorroso hablar de dinero en determinadas profesiones? Cuando le pregunto el precio de los tomates a la frutera no le da apuro responderme, ni el mecánico tartamudea cuando me canta la minuta de la reparación del coche ni la dentista titubea cuando me informa del precio de los empastes. Es lo más natural, alguien pone su tiempo, su talento y sus conocimientos a tu disposición y tú pagas por ello, así de simple. No tiene más misterio ni más aristas. Es de tal simpleza, de tan escaso raciocinio, que nadie debería discutirlo ni ponerlo en cuestión. Pero se pone.

Porque la cultura, lo creativo, vive en la frontera de lo tangible, de lo útil, de que se valora. No hay unanimidad al respecto. Ahora que andamos celebrando el amor, y que yo siempre defenderé -si hay Día Mundial o Internacional del lavado de manos o de la pizza con piña, cómo no va a haber uno dedicado al amor-, deberíamos empezar por nosotros mismos, a apreciarnos y querernos un poquito o bastante más. Y la dignidad laboral, recobrarla o ponerla encima de la mesa, es una forma de amor esencial, y muy sincero, hacia nosotros mismos. Valorar, reivindicar y dignificar nuestro esfuerzo, tiempo y talento, debe ser una causa irrenunciable, en la que todos, y da igual a lo que nos dediquemos, deberíamos poner de nuestra parte, ya que se trata de erradicar comportamientos y situaciones que nos pueden perjudicar individualmente, si no se alcanza una unidad colectiva. Tan simple como si trabajo, cobro. Mucho o poco, según las circunstancias, pero cobro. O debería.